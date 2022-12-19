В Киеве мужчина нашел обломки беспилотника среди деревьев
Источник:Патрульная полиция Украины
Жители Киева сообщают полиции о найденных обломках вражеских беспилотников. Один из них был найден в Соломенском районе столицы.
Это произошло сегодня, 19 декабря. Именно в этот день российские оккупанты нанесли удары по Киеву и области.
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В Киеве мужчина нашел обломки беспилотника
Один из случаев произошел в Соломенском районе. Мужчина увидел на обочине между деревьями предметы, похожие на части двигателя вражеского БПЛА. Киевлянин сразу позвонил по телефону в полицию.
Патрульные прибыли на место происшествия и огородили находку. Также инспекторы вызвали взрывотехников и следователей.
В Киеве мужчина нашел отломок от БПЛА / фото Патрульная полиция
Между деревьями обнаружили обломок беспилотника / фото Патрульная полиция
Правоохранители напомнили, если вы обнаружили подозрительные предметы, похожие на обломки от ракет или БПЛА:
- Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим,
- Не перемещайте предметы, не пытайтесь разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и так далее,
- Не фотографируйте и не публикуйте снимки в интернете,
- Отметьте место находки,
- Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше,
- Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС – 101 или полиции – 102,
- Дождитесь приезда специалистов и укажите расположение подозрительной находки.
Враг атаковал дронами Киев и область: что известно
- Ночью 19 декабря оккупанты запустили по столице и Киевской области 23 "Шахида". Воинам ПВО удалось сбить 18 беспилотников. Обломки дронов повредили жилые дома и автомобили.
- Кроме того, есть прилеты по объектам критической инфраструктуры. Поэтому в столице ввели экстренные отключения света.
- В результате атаки пострадали 2 жителя области. Пострадавших в Киеве нет.
- Обратите внимание, что россияне специально запускают дроны-камикадзе в темное время суток или тогда, когда есть туман. При плохой видимости ВСУ не могут сбивать беспилотники из стрелкового оружия или зенитных установок.