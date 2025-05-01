В Рыльске в Курской области, вероятно, прилетело по зданию с российскими военными

Курскую область атаковали беспилотники 31 мая. Россияне заявляют о поврежденных домах, – вероятно, попадание было в здание с военными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и украинские OSINT-сообщества.

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Что россияне говорят об обстреле Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударах по Рыльскому и Льговскому районам. По его словам, беспилотники влетели в две пятиэтажки.

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Хинштейн рассказал, что в нескольких домах в результате атаки вспыхнули пожары. Мол, выбито большое количество окон, посечены фасады в ряде домов, а жителей эвакуировали.

Также он заявил о якобы 14 раненых в результате атаки на Льговский район. По словам Хинштейна, они находятся в Курской областной больнице.

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В украинских телеграм-каналах, осуществляющих поиск на основе открытых источников, отмечают, что попадание могло быть по зданию с российскими военнослужащими. В то же время в Кремле этого не подтверждали.

Вероятное место попадания / Фото из телеграм-каналов

По словам Хинштейна, все экстренные службы работают на местах и там находится глава района. Завтра начнется подомовой обход для измерения поврежденных оконных блоков. Губернатор заявил, что якобы обязательно поможет жителям, чьи дома пострадали в результате атаки.

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К слову, 30 мая взрывы раздавались во Владивостоке. Главное управление разведки МОУ поразило живую силу, военную технику и спецсредства врага.