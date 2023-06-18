Оккупанты ночью пытались атаковать Днепропетровщину 2 "Шахедами": криворожцы слышали взрывы

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область двумя беспилотниками типа Shahed. Жители Кривого Рога слышали взрывы ориентировочно в два часа ночи на 18 июня.

Глава Днепропетровской ОВА написал утром 18 июня, что наши военные уничтожили вражеские дроны. Перед этим, вечером 17 июня, враг атаковал беспилотниками Север Украины.

Смотрите также Прилеты в Харькове Россия попала в многоэтажку в Кривом Роге: что известно о ночной атаке

Что известно об атаке россиян

Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеды". Впрочем, наши защитники неба из ПВК "Восход" их уничтожили,

– заявил Лысак.

По его словам, больше атак в регионе по состоянию на 7:29 18 июня не фиксировали.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые слышали жители Кривого Рога – это работа Воздушного командования "Восток", уничтожившего 2 дрона-камикадзе (вероятно "Шахед-136") в Криворожском районе.

По словам Вилкула, других обстрелов в Криворожском и Никопольском районах не было.

Россия атакует Украину: последние новости