Оккупанты ночью пытались атаковать Днепропетровщину 2 "Шахедами": криворожцы слышали взрывы
Источник:Сергей Лысак
Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область двумя беспилотниками типа Shahed. Жители Кривого Рога слышали взрывы ориентировочно в два часа ночи на 18 июня.
Глава Днепропетровской ОВА написал утром 18 июня, что наши военные уничтожили вражеские дроны. Перед этим, вечером 17 июня, враг атаковал беспилотниками Север Украины.
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Что известно об атаке россиян
Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника "Шахеды". Впрочем, наши защитники неба из ПВК "Восход" их уничтожили,
– заявил Лысак.
По его словам, больше атак в регионе по состоянию на 7:29 18 июня не фиксировали.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что взрывы, которые слышали жители Кривого Рога – это работа Воздушного командования "Восток", уничтожившего 2 дрона-камикадзе (вероятно "Шахед-136") в Криворожском районе.
По словам Вилкула, других обстрелов в Криворожском и Никопольском районах не было.
Россия атакует Украину: последние новости
- Вечером 17 июня Россия атаковала Киевскую область. В регионе раздались взрывы. В воздушном пространстве фиксировали вражеские дроны. В Киевской ОВА заявили, что работала ПВО.
- Днем 17 июня Россия атаковала Херсонскую область. Под обстрелом российской авиации оказался поселок Казацкий. На мирных людей враг сбросил две управляемые авиабомбы. К сожалению, один человек погиб еще трое раненых.
- В первой половине дня 16 июня Россия совершила атаку также на Киев и область. Наша противовоздушная оборона сбила 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров" Также удалось ликвидировать два разведывательных дрона. В результате обстрела пострадали по меньшей мере семь человек, из них двое детей.