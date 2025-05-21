"О господи, спаси нас!": оккупанты жалуются на вечернюю атаку дронов на ряд регионов и Крым
- 21 мая Россию атаковали беспилотники, что привело к тревоге в разных регионах, в частности в Московской области.
- Аэропорт Домодедово за день закрывался 4 раза.
- Российское минобороны придумало, будто их ПВО за сутки сбила 299 беспилотников. Однако тревога в России продолжается.
Вечером 21 мая Россию атаковали беспилотники. Тревога была объявлена в разных регионах. 24 Канал собрал детали.
В ночь на 21 мая в России уже раздавались взрывы.
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Где в России раздавались взрывы вечером 21 мая
Украинский мониторинговый телеграм-канал "Веселый Юг" писал, что БПЛА летают на расстоянии 40 километров от Кремля. И действительно, в российских пабликах заметили, что под атаку попало подмосковное Домодедово. Местные заметили несколько вспышек в небе и слышали "характерные звуки".
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план "Ковер". Интересно, что аэропорт Домодедово за день закрывался четыре раза.
Сергей Собянин заявил об уничтожении 6 беспилотников, "которые летели на Москву". До того уже сообщали о работе ПВО в Московской области.
Российское минобороны привело данные, якобы ПВО сбила 37 беспилотников над страной-агрессором в течение двух часов – с 18:00 до 20:00. Среди них один – будто бы над оккупированным Крымом.
Вот и к нам начали долетать. Беспилотник бл*****ий. Горит...
– говорят жители Раменского под Москвой.
Под Москвой нашли обломки дрона: смотрите видео
Тогда говорилось, что взрывы раздавались в Курской, Московской, Рязанской, Орловской областях. Но впоследствии россияне привели совершенно фантастические данные. Они посчитали, сколько дронов было сбито за сутки – с 20:00 20 мая по 20:00 21 мая. И получилось, якобы их ПВО уничтожила целых 299 БПЛА:
- 113 БПЛА над Орловской областью;
- 67 БПЛА над Курской областью;
- 58 БПЛА над Брянской областью;
- 24 БПЛА над Московской областью;
- 14 БПЛА над Рязанской областью;
- 9 БПЛА над Тульской областью;
- 6 БПЛА над Владимирской областью;
- 2 БПЛА над Белгородской областью;
- 2 БПЛА над Калужской областью;
- 2 БПЛА над оккупированным Крымом;
- 1 БПЛА над Липецкой областью;
- 1 БПЛА над акваторией Черного моря.
Реакция россиян на атаку дронами / Скриншот
Впрочем, в России все еще продолжается тревога.
Приблизительные маршруты полета БПЛА над Россией на вечер 21 мая 2025 года / Инфографика DroneBomber
"Атакуют подмосковный Подольск. Жители микрорайона Климовск сообщают, что в домах дрожат окна, припаркованные машины сигналят", – говорится в российских телеграм-каналах.
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Таким образом, враг пишет о массированном налете беспилотников на Россию вечером 21 мая.