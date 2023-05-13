Повреждены здания и сожжены авто: последствия атаки "Шахидами" по Николаеву
Источник:Виталий Ким
В ночь на 13 мая Россия коварно атаковала Николаев иранскими дронами-камикадзе. В результате попаданий на объектах произошли пожары.
Предварительно, из-за попадания боеприпасов повреждение получил пятиэтажный жилой дом. Кроме того, здание одного из предприятий города полностью разрушилось.
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Последствия атаки
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в результате обстрела возникли пожары на обоих объектах.
К счастью, пожарные оперативно потушили пожар в квартире жилого дома площадью 40 квадратных метров. Также потушили пожар на площади в 80 квадратных метров на предприятии.
Однако в результате российской агрессии пострадали три человека. Им была оказана первая неотложная помощь. Всего к выполнению задач по назначению привлекли 64 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС.
Кроме того, как сообщает воздушное командование "Юг", ночью в Николаевской области сбили один вражеский ударный БПЛА "Shahed-136/131".
На месте попаданий возникли пожары / Фото ГСЧС
Позже полиция Николаева сообщила, что следователи собирают доказательства ночных обстрелов со стороны войск России. Полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На местах происшествия работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.
Последствия попадания в Николаеве / Фото Национальная полиция Украины
Что касается ситуации в Николаевской области, то накануне в 16:42 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
К счастью, в Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Россия ночью подло атаковала Украину: коротко
- 13 мая российские военные попали в критический объект на территории одной из общин Хмельницкого района. В результате атаки на месте попадания произошел пожар.
- В городе повреждены учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и частные дома. Предварительно, 5 человек травмированы.
- Кроме того, войска России атаковали беспилотниками Киев. К счастью, их всех уничтожили силы ПВО. Однако в результате падения обломков дрона поврежден жилой дом в области.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в области была угроза атаки дронами-камикадзе. Местные жители слышали звуки взрывов, однако чиновник заверил, что это была работа ПВО.