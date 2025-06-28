Много раненых и разрушения: в прокуратуре рассказали о последствиях ночного удара по Одессе

Прокуратура начала расследование по факту атаки вражескими дронами по многоэтажке в Одессе. Предварительно удалось установить, что россияне применили по городу не менее 20 дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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В Одессе после вражеской атаки есть погибшие и раненые

Прокуроры открыли дело о совершении военных преступлений Россией, повлекших гибель людей. Расследуется обстрел Одессы в ночь на 28 июня.

По состоянию на 10:02 известно, что во время атаки по дому погибли два человека – это семейная пара. Ранения получили 14 жителей, у многих из них диагностированы травмы и острая реакция на стресс. Среди пострадавших есть трое мальчиков 3, 7 и 14 лет. Возможно, количество пострадавших будет увеличиваться.

Во время атаки "Шахедов" на Одессу был поврежден 21-этажный дом, хозяйственные постройки на территории частного двора, административное здание, складские помещения частного предприятия, здание АЗС, не работает и автомобили.

Сейчас правоохранители готовят полный перечень разрушений и повреждений. На местах продолжается документирование последствий вражеского обстрела.

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Правоохранители изучают последствия атаки дронов на Одессу / Фото областной прокуратуры

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, количество пострадавших возросло до 14, хотя прокуроры писали о 17. Шесть жителей находятся в больницах. В тяжелом состоянии – трое из них, в том числе ребенок. Остальные травмированные лечатся дома.