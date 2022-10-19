Россияне регулярно запускают дроны по Запорожью, в частности по временно оккупированному Энергодару, расположенному в области. В этот раз ночной "прилет" состоялся по мэрии, где заседали оккупационные власти.

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Хотели по ВСУ, а ударили по своим

Несмотря на разговоры о том, что иранские беспилотники чрезвычайно точны и попадают, куда нужно, на деле они не столь эффективны. По заявлению так называемой "власти" города, россияне хотели помешать украинскому десанту высадиться на катерах, чтобы захватить Запорожскую электростанцию. Однако ударили по административному зданию.

Пока неизвестно, правдива ли информация о намерениях украинской армии, но очевидно, что Вооруженные Силы рано или поздно, но вернут под контроль все территории Украины. А пока мы можем наслаждаться кадрами, как дрон-камикадзе попадает во вражескую городскую администрацию.

Момент прилета беспилотника по администрации: смотрите видео из открытых источников

Россиянам нужен Энергодар и ЗАЭС

Министр топлива и энергетики Украины в 2005 – 2006 годах Иван Плачков рассказал 24 каналу для чего оккупантам Энергодар. Он отметил, что захватив Запорожскую атомную электростанцию, российская власть прибегает к ядерному терроризму. Собственно, главная цель Путина – посредством шантажа достигать своих целей.

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Кроме того, каждый день враг пытается дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Украины. Удары не только по атомным электростанциям кажутся все более возможными. Нужно быть готовым ко всему. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, как украинцы могут подготовиться к возможной катастрофе.

Обратите внимание! 17 октября стало известно, что на Запорожской АЭС из-за ракетных обстрелов перестала работать последняя линия связи с энергосетью.

Важно также помнить, что оккупанты продолжают пытать обычных людей, работающих на атомной станции в Энергодаре. Вчера, 18 октября, появилась информация, что захватчики снова похитили работников ЗАЭС. Двух человек вывезли в неизвестном направлении.

Достойно внимания – сколько ракет запустили оккупанты по городам Украины 19 октября: смотрите видео