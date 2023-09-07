Какова цель российских атак дронами по Одесской области: военная сводка от Свитана

Российские террористы в очередной раз атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате удара есть жертвы и повреждения.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Важно Ночью российский "Шахед" попал по жилому кварталу в Сумах.

Запуск "Шахедов"

Он объяснил, что "Шахеды" сложно сбивать. Кроме этого, сейчас они начали летать по новому маршруту с нового пункта запуска.



Откуда Россия запускает дроны / Скриншот с видео

"Согласно новому маршруту, преимущественно идут вдоль берега, как-то используют реки, а также идут на малых высотах", – отметил Свитан.

Он добавил, что российская задача ясна – они пытаются уничтожить наши системы отгрузки зерна, зернохранилища, элеваторы, всю портовую структуру. Для россиян очень важно занять наш рынок.

Удар по Константиновке

Для таких ударов россияне преимущественно используют С-300. Эту ракету очень легко отличить, ведь около 150 килограммов боевой части и на кадрах из Краматорска хорошо видно, как произошел взрыв.

Эта ракета против аэроцилей, а ее используют как баллистическую ракету. На последнем этапе она теряет связь с базовой станцией и улетает туда, куда ее направили. Плюс-минус десятки метров,

– рассказал военный эксперт.

Ее преимущественно используют для реальных террористических ударов в режиме геноцидного уничтожения украинской нации.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Ремонт Крымского моста

Роман Свитан объяснил, что когда россияне заякорили несколько кораблей и протащили сетки вдоль Крымского моста, это как раз прикрывали технические работы по возобновлению пролета.

Тогда туда подходили плавающие краны и подтягивали пролеты. Для того чтобы не было попадания по этим кораблям, были натянуты боновые заграждения между кораблями.

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