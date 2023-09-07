Какова цель российских атак дронами по Одесской области: военная сводка от Свитана
Российские террористы в очередной раз атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате удара есть жертвы и повреждения.
Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.
Важно Ночью российский "Шахед" попал по жилому кварталу в Сумах.
Запуск "Шахедов"
Он объяснил, что "Шахеды" сложно сбивать. Кроме этого, сейчас они начали летать по новому маршруту с нового пункта запуска.
Откуда Россия запускает дроны / Скриншот с видео
"Согласно новому маршруту, преимущественно идут вдоль берега, как-то используют реки, а также идут на малых высотах", – отметил Свитан.
Он добавил, что российская задача ясна – они пытаются уничтожить наши системы отгрузки зерна, зернохранилища, элеваторы, всю портовую структуру. Для россиян очень важно занять наш рынок.
Удар по Константиновке
Для таких ударов россияне преимущественно используют С-300. Эту ракету очень легко отличить, ведь около 150 килограммов боевой части и на кадрах из Краматорска хорошо видно, как произошел взрыв.
Эта ракета против аэроцилей, а ее используют как баллистическую ракету. На последнем этапе она теряет связь с базовой станцией и улетает туда, куда ее направили. Плюс-минус десятки метров,
– рассказал военный эксперт.
Ее преимущественно используют для реальных террористических ударов в режиме геноцидного уничтожения украинской нации.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:
Ремонт Крымского моста
Роман Свитан объяснил, что когда россияне заякорили несколько кораблей и протащили сетки вдоль Крымского моста, это как раз прикрывали технические работы по возобновлению пролета.
Тогда туда подходили плавающие краны и подтягивали пролеты. Для того чтобы не было попадания по этим кораблям, были натянуты боновые заграждения между кораблями.
Последние новости о войне России против Украины
- Во временно оккупированной с 2014 года Горловцы Донецкой области раздались взрывы. В результате возникло возгорание трансформаторной подстанции "Приканальная" и обесточивание фильтровальной станции №1.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия сдана производить десятки "Калибров" в месяц, но значительно меньшее количество "Искандеров".