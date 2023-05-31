"Надежно прикрыт": как россияне защищают НПЗ под Краснодаром, где уже трижды слышали "хлопки"

В ночь на 31 мая Афипский нефтеперерабатывающий завод под Краснодаром снова атаковал неизвестный дрон. Но оккупанты продолжают убеждать, что завод якобы надежно защищен системами ПВО.

"Прикрывала" Афипский завод зенитная бригада с "Бук-М3", полученными в 2020 году. В России убеждали, что это оружие способно поражать и самолеты, и вертолеты, а также крылатые ракеты и гиперзвуковые цели. Впрочем, прошел эту "мощную" защиту обычный дрон-камикадзе.

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Что известно о защите Афипского НПЗ

Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен в 15 километрах от Краснодара и в 300 километрах от линии фронта. Защита этого завода – приоритетная для России, ведь его мощность составляет 6,25 миллиона тонн нефти в год. Также совсем недавно, в 2019 году, НПЗ модернизировали и вложили в него около 1,7 миллиарда долларов.

Где расположен Афипский НПЗ на карте

Защищает завод 90-я зенитная бригада. Ранее им заменили ЗРК "Бук" новыми, модернизированными "Бук-М3".

Российские СМИ, когда писали о новом вооружении, утверждали, что Кавказ и Черное море прикроют одной из самых современных в мире систем ПВО. Более того, хвастались, что в войсках "Бук-М3" даже получил неофициальное прозвище "зенитный робот".

Но трижды зенитная бригада даже с модернизированным вооружением не справилась с работой, ведь противовоздушную оборону завода проходят даже беспилотники. В результате удара по заводу, случившемуся 31 мая, на одной из установок по перегонке мазута образовался пожар.

Напомним, что в последние месяцы неизвестные беспилотники ударили еще и по Таманскому перегрузочному комплексу, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу и по крупнейшему нефтеперевальному терминалу во временно оккупированном Крыму.

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