Уже можно прогуливаться по городу: как в Тернополе стабилизируется ситуация после российской атаки

Россия 20 мая атаковала Тернополь "Шахедами". Под ударом оказался промышленный объект, там вспыхнул пожар, что привело к отравлению воздуха опасными веществами.

Корреспондентка в Тернополе, региональный редактор ZAXID.NET Зоряна Яремишин рассказала 24 Каналу, что по состоянию на 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней определили, что превышений показателей хлора и соляной кислоты в воздухе уже не обнаружено. Воздух не несет угрозы для жизни и здоровья населения.

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Ситуация в Тернополе

Зоряна Яремишин отметила, что с 20 по 21 августа в Тернополе, несмотря на отсутствие запаха дыма, воздух был вредным. При нахождении на улице несколько часов, у людей в тот период кружилась голова и ухудшалось самочувствие.

Ранее работники Минздрава фиксировали превышение вредных веществ в двух низовых точках Тернополя. Были рекомендации не выходить на прогулки, а оставаться в домах, пока уровень хлора и соляной кислоты не станет ниже,

– сказала корреспондентка.

Она добавила, что жители Тернополя, к счастью, не обращались в больницы с признаками отравления, однако от стресса из-за атаки дронов количество звонков в скорую медицинскую помощь увеличилось.

Напомним, что российская атака дронами началась около 3 ночи 20 августа. Спасателям удалось погасить огонь, по данным местных властей, только в 14:20.