В Измаиле атаковали зерно: Братчук сообщил о масштабах удара

Напряжение в Черном море остается крайне высоким. В ночь на 2 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Украины "Шахедами", есть попадания.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Вероятно, причиной атаки стало то, что вчера несколько кораблей, в том числе израильское, греческие и турецкие суда, решились проигнорировать российскую морскую блокаду и угрозы россиян, и продолжили движение в порты Украины в Дунайском устье, в частности в Измаил.

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"К сожалению, есть попадание в портовую и промышленную инфраструктуру, разрушен элеватор, уровень других повреждений еще устанавливают. Пока нет открытого списка пострадавших людей, надеюсь, и не будет, но мы понимаем, что враг продолжает террористические удары по украинскому зерну", – сообщил спикер.

Атакуют украинские поля

Кроме портовой инфраструктуры и зернохранилищ, страна-террористка атакует украинские поля, где происходит сбор урожая, говорится, в частности, о Николаевской и Херсонской областях. Таким образом, Россия пытается демонстрировать, что у нее есть средства, которыми она может диктовать свои условия.

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"Мы знаем, что есть осторожное заявление США, что Россия будет пытаться возвращаться к зерновому соглашению. Но, если и будет это делать, то будет ставить жесткий ультиматум, чтобы выполнить соглашение именно на ее условиях", – отметил Братчук.

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