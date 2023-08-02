В Измаиле атаковали зерно: Братчук сообщил о масштабах удара
Напряжение в Черном море остается крайне высоким. В ночь на 2 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Украины "Шахедами", есть попадания.
Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Вероятно, причиной атаки стало то, что вчера несколько кораблей, в том числе израильское, греческие и турецкие суда, решились проигнорировать российскую морскую блокаду и угрозы россиян, и продолжили движение в порты Украины в Дунайском устье, в частности в Измаил.
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"К сожалению, есть попадание в портовую и промышленную инфраструктуру, разрушен элеватор, уровень других повреждений еще устанавливают. Пока нет открытого списка пострадавших людей, надеюсь, и не будет, но мы понимаем, что враг продолжает террористические удары по украинскому зерну", – сообщил спикер.
Атакуют украинские поля
Кроме портовой инфраструктуры и зернохранилищ, страна-террористка атакует украинские поля, где происходит сбор урожая, говорится, в частности, о Николаевской и Херсонской областях. Таким образом, Россия пытается демонстрировать, что у нее есть средства, которыми она может диктовать свои условия.
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"Мы знаем, что есть осторожное заявление США, что Россия будет пытаться возвращаться к зерновому соглашению. Но, если и будет это делать, то будет ставить жесткий ультиматум, чтобы выполнить соглашение именно на ее условиях", – отметил Братчук.
Россия атаковала украинские города в ночь на 2 августа
- В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Пуски "Шахедов" осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым). Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА.
- Этой ночью российские террористы атаковали мирные украинские города. В результате удара на Киевщине загорелся частный дом, а также поврежден гараж. К счастью, жертв и пострадавших нет.
- В результате атаки на столицу обломки дронов упали в Соломенском районе, поврежден фасад административного здания, с 9 по 11 этажи.
- Оккупанты ударили также по жилому кварталу Херсона. Враг еще раз прицельно бил по домам горожан. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека.