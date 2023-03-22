Судьба 5 человек неизвестна, 200 эвакуировали, – полиция Киевщины о трагедии в Ржищеве

Ночью 22 марта российские захватчики попали дронами-камикадзе в Ржищеве Киевской области. Сейчас судьба 5 человек неизвестна.

Беспилотники попали в здание общежития. К сожалению, в результате атаки есть трое погибших.

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Что говорят в полиции о дроновой атаке Киевщины

По словам начальника Главного управления Нацполиции Киевщины Андрея Небитова, 7 человек травмированы в результате попадания беспилотников в Ржищеве. Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар,

– рассказал Небитов.

В результате атаки 20 человек госпитализировали в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна.

Сейчас на месте трагедии работают спасатели и правоохранители.

Небитов отметил, что также в результате дроновой атаки погиб водитель скорой, приехавший спасать людей.

"Это еще одно позорное военное преступление оккупанта. В то же время существенных жертв удается избежать в случае своевременного реагирования на сигналы воздушной тревоги и перехода в укрытие. Поэтому не пренебрегайте безопасностью, это спасает жизнь", – подчеркнул начальник полиции.

Последствия атаки "Шахидами" в Ржищеве / фото Андрея Небитова

Россия атаковала Украину дронами 22 марта: что известно