Судьба 5 человек неизвестна, 200 эвакуировали, – полиция Киевщины о трагедии в Ржищеве
Источник:Андрей Небитов
Ночью 22 марта российские захватчики попали дронами-камикадзе в Ржищеве Киевской области. Сейчас судьба 5 человек неизвестна.
Беспилотники попали в здание общежития. К сожалению, в результате атаки есть трое погибших.
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Что говорят в полиции о дроновой атаке Киевщины
По словам начальника Главного управления Нацполиции Киевщины Андрея Небитова, 7 человек травмированы в результате попадания беспилотников в Ржищеве. Первые взрывы прогремели около 3 ночи, далее последовал еще ряд.
Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар,
– рассказал Небитов.
В результате атаки 20 человек госпитализировали в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна.
Сейчас на месте трагедии работают спасатели и правоохранители.
Небитов отметил, что также в результате дроновой атаки погиб водитель скорой, приехавший спасать людей.
"Это еще одно позорное военное преступление оккупанта. В то же время существенных жертв удается избежать в случае своевременного реагирования на сигналы воздушной тревоги и перехода в укрытие. Поэтому не пренебрегайте безопасностью, это спасает жизнь", – подчеркнул начальник полиции.
Последствия атаки "Шахидами" в Ржищеве / фото Андрея Небитова
Россия атаковала Украину дронами 22 марта: что известно
- Как рассказали в Генштабе, 16 из 21 "Шахидов" удалось сбить нашим военным.
- В ночь на 22 марта враг обстрелял город Ржищев Киевской области, попав в несколько жилых домов. В частности, речь идет о 4-м и 5-м этажах двух пятиэтажных общежитий и трехэтажном учебном корпусе профессионального лицея.
- В КГВА сообщили, что для атаки на столицу враг использовал "Шахиды". Однако все цели, залетевшие на территорию Киевской области, были уничтожены.
- Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ночью во время атаки дронов три беспилотника врага сбили подразделения противовоздушной обороны. Однако вследствие этого повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.