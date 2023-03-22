Безпілотники влучили у будівлю гуртожитку. На жаль, внаслідок атаки є троє загиблих.

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Що кажуть у поліції про дронову атаку Київщини

За словами начальника Головного управління Нацполіції Київщини Андрія Нєбитова, 7 осіб травмовано внаслідок влучання безпілотників у Ржищеві. Перші вибухи пролунали близько 3-ї ночі, далі послідувала ще низка.

Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб. Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалась пожежа,

– розповів Нєбитов.

Внаслідок атаки 20 осіб госпіталізували до лікарні. Доля ще 5 людей невідома.

Наразі на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці.

Нєбитов зазначив, що також внаслідок дронової атаки загинув водій швидкої, який приїхав рятувати людей.

"Це ще один ганебний воєнний злочин окупанта. Водночас суттєвих жертв вдається уникнути в разі своєчасного реагування на сигнали повітряної тривоги та переходу в укриття, тож, не нехтуйте безпекою, це рятує життя", – наголосив начальник поліції.

Наслідки атаки "Шахідами" у Ржищеві / фото Андрія Нєбитова

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