Воздушные силы показали мощную работу ПВО по "Шахидам" во время ночной атаки
Источник:Воздушные силы ВСУ
Украинские защитники показали, как уничтожали вражеские дроны во время ночной атаки. Точную работу зенитчиков опубликовали в соцсети.
Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, ночью на 31 марта враг запустил 10 иранских дронов "Шахид". Украинские воины уничтожили 9 из них.
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Как украинские защитники уничтожали вражеские цели
Успешную боевую работу подразделений противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ показали в соцсетях. На кадрах видно, как воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп уничтожают иранские дроны.
Воздушные Силы уничтожают иранские "Шахиды": смотрите видео
8 из 10 дронов были сбиты в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Зенитные ракетные подразделения уничтожили иранские "Шахиды" в Харьковской и Полтавской областях.
Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что последняя ночная атака "Шахидами" почти ничем не отличается от предыдущих. Минувшей ночью противник запустил дроны с севера, а именно с Брянской области из района аэродрома "Сеща".
Единственное, что отличает ночную атаку против 31 марта, по словам Игната, это запуск 5 фальшивых воздушных шаров, не представляющих опасности.
Ночная атака оккупантов: что известно
- Оккупанты начали атаковать Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" около 21:10 вечера 30 марта. Опасная ситуация сохранялась до 1:30 ночи 31 марта.
- Кроме атаки дронами, россияне нанесли удары еще и ракетами. Враг атаковал Новобаварский район Харькова. По предварительной информации, по городу было выпущено 9 ракет ЗРК С-300. Легкие ранения получили 3 человека.
- Также оккупанты атаковали Запорожскую область. В ночь на 31 марта и на рассвете в этот же день враг бил по региону с РСЗО и, предварительно, нанес удары ракетами С-300. К счастью, люди не пострадали.