Воздушные силы показали мощную работу ПВО по "Шахидам" во время ночной атаки

Украинские защитники показали, как уничтожали вражеские дроны во время ночной атаки. Точную работу зенитчиков опубликовали в соцсети.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, ночью на 31 марта враг запустил 10 иранских дронов "Шахид". Украинские воины уничтожили 9 из них.

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Как украинские защитники уничтожали вражеские цели

Успешную боевую работу подразделений противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ показали в соцсетях. На кадрах видно, как воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп уничтожают иранские дроны.

Воздушные Силы уничтожают иранские "Шахиды": смотрите видео

8 из 10 дронов были сбиты в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Зенитные ракетные подразделения уничтожили иранские "Шахиды" в Харьковской и Полтавской областях.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что последняя ночная атака "Шахидами" почти ничем не отличается от предыдущих. Минувшей ночью противник запустил дроны с севера, а именно с Брянской области из района аэродрома "Сеща".

Единственное, что отличает ночную атаку против 31 марта, по словам Игната, это запуск 5 фальшивых воздушных шаров, не представляющих опасности.

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