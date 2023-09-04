"К сожалению, есть попадания": первые детали о ночном ударе России по Одесской области
Россия снова атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. Опасность была, по меньшей мере, в Килийском и Измаильском районах региона.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона утром 4 сентября, что тревога в Одесской области звучала более 3,5 часа. К сожалению, оккупанты снова нанесли массированный удар по югу Одесской области, применив ударные беспилотники, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян в Одесской области
Наталья Гуменюк рассказала, что россияне атаковали область несколькими волнами.
Снова тактика повторилась почти полностью по отношению к предыдущей ночи и это вполне предсказуемо. Потому что мы говорили, что врагу не дает покоя активность не покорившегося и не сдавшегося региона и не прекратившего свою деятельность после завершения зернового соглашения,
– заявила Гуменюк.
Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что атака россиян была предсказуема – под ударом снова была гражданская инфраструктура. По ее словам, абсолютное большинство беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны. Однако окончательные цифры еще уточняются, ведь буквально недавно, ориентировочно в 5:36 4 сентября, был отбой и сводятся данные.
"К сожалению, есть попадания. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания. Уточняется информация о пострадавших. Это говорит о том, что враг может повторять такие массированные атаки одна за другой в течение одной и второй ночи", – пояснила капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины.
Она призвала людей быть очень внимательными – прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и сразу реагировать.
Российская атака по Одесщине
- Ориентировочно в 2:00 4 сентября в Одесской области объявили о воздушной тревоге и угрозе применения ударных беспилотников.
- Далее Воздушные силы сообщали об опасности в Приморском, затем – во всем Измаильском и Килийском районе.
- В 3:09 была угроза для Измаила, в 3:53 – снова для Измаильского района. Далее следовало несколько волн пусков дронов в вышеупомянутых направлениях.
- Кстати, тяжелой для Одесщины была и ночь на 3 сентября. Тогда россияне выпустили по югу Одесской области 25 дронов типа Shahed-136/131. Из них 22 – уничтожили наши военные. Однако некоторые попали в портовую инфраструктуру, в результате чего там вспыхнул пожар. К сожалению, два человека ранены.
- Наталья Гуменюк объясняла, что Подунавье не дает покоя врагу, в приоритете россиян – дальше зерновые терминалы, портовая инфраструктура, горюче-смазочные материалы.