"К сожалению, есть попадания": первые детали о ночном ударе России по Одесской области

Россия снова атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. Опасность была, по меньшей мере, в Килийском и Измаильском районах региона.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона утром 4 сентября, что тревога в Одесской области звучала более 3,5 часа. К сожалению, оккупанты снова нанесли массированный удар по югу Одесской области, применив ударные беспилотники, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян в Одесской области

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне атаковали область несколькими волнами.

Снова тактика повторилась почти полностью по отношению к предыдущей ночи и это вполне предсказуемо. Потому что мы говорили, что врагу не дает покоя активность не покорившегося и не сдавшегося региона и не прекратившего свою деятельность после завершения зернового соглашения,

– заявила Гуменюк.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что атака россиян была предсказуема – под ударом снова была гражданская инфраструктура. По ее словам, абсолютное большинство беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны. Однако окончательные цифры еще уточняются, ведь буквально недавно, ориентировочно в 5:36 4 сентября, был отбой и сводятся данные.

"К сожалению, есть попадания. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру, есть поврежденные здания. Уточняется информация о пострадавших. Это говорит о том, что враг может повторять такие массированные атаки одна за другой в течение одной и второй ночи", – пояснила капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины.

Она призвала людей быть очень внимательными – прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и сразу реагировать.

Российская атака по Одесщине