"Бесшумные" иранские дроны: залетали ли в Украину модернизированные "Шахеды"
Иран модернизирует дроны-камикадзе "Шахед". Усовершенствованная версия имеет турбореактивный двигатель, который, вероятно, не будет гудить как мопед.
Залетали ли "бесшумные" дроны-камикадзе в воздушное пространство Украины, в эфире телемарафона ответил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.
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Шум не является определяющим
Возможно, и залетали… Любые БПЛА ударного или другого типа будут модернизироваться. Модернизация проводится непосредственно во время войны и здесь нет ничего удивительного,
– отметил Игнат.
Добавил, что беспилотник испытывают в боевых условиях, видят в реальном противовоздушном бою его слабые и сильные стороны, а дальше усовершенствуют.
Впрочем, спикер отметил, что шум здесь не является определяющим. Больше принимается во внимание радиолокационная заметность дрона. То есть смогут ли вражеский беспилотник зафиксировать радиолокационные станции и передать эту информацию вовремя для уничтожения.
"Поэтому используются также и композитные материалы для изготовления фюзеляжа. Он становится менее заметным и это усложняет работу ПВО. Но мы тоже получаем определенную технику от Запада, которая может более четко обнаруживать воздушные цели. Это неплохо делает радар" IRIS-T, который видит малейшую цель", – подчеркнул Игнат.
Ночная атака на Украину: удар по пожарной части, сбитые "Шахеды"
- Ночью 27 октября российские террористы в очередной раз атаковали Украину. В Воздушных силах сообщили, что враг применил 6 "Шахедов" в направлении южных регионов.
- Кроме того, россияне запустили с Воронежской области баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковщины.
- Почти все вражеские дроны удалось уничтожить. В пределах Херсонщины и Николаевщины сбили 5 "Шахедов".
- В Силах обороны Юга сообщили, что, к сожалению, произошло попадание в инфраструктурный объект в Николаевской области. Вспыхнул пожар. Люди не пострадали.
- Заметим, что агрессор ударил по пожарной части в Изюме. В результате ракетных обстрелов повреждено здание и 13 единиц техники. Пострадали 8 спасателей.