Ночная атака на Украину: силы ПВО сбили 132 воздушные цели, однако перехватить все ракеты не удалось

Украинское небо вновь оказалось под массированным ударом вражеских ракет и беспилотников различных модификаций. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы вели операции в нескольких регионах страны с целью нейтрализации угрозы.

Как сообщили в Военно-воздушных силах Вооруженных сил Украины, воздушное нападение началось еще вечером предыдущего дня.

Что известно об атаке?

Для нанесения ударов по территории Украины противник запустил 8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 из Брянской области России, 4 крылатые ракеты Х-22/32 из акватории Черного моря и 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Кроме того, зафиксирован запуск 5 баллажирующих боеприпасов типа "Бандероль" и 146 ударных беспилотников типа "Шахед" (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас", а также дронов-имитаторов типа "Пародия". Запуск БПЛА осуществлялся с нескольких направлений:

Курск, Орел, Миллерово (Россия), а также с временно оккупированных территорий в Донецке и Гвардейском в Крыму.



Работа украинской ПВО / Воздушные Силы ВС Украины

Как отработали силы ПВО и где зафиксированы попадания?

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 129 вражеских беспилотников различных типов в северных, южных, центральных и восточных областях страны. При этом крылатые ракеты Х-22/32 не достигли своих целей.

Однако полностью избежать последствий не удалось. Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных БПЛА в 15 точках. Также в 7 точках зафиксировано падение обломков сбитых средств поражения.

Какие подобные атаки происходили ранее?

Российская армия продолжает регулярно применять тактику массированных комбинированных ударов. Например, во время атаки 10 июля враг запустил 137 ударных БПЛА, из которых 114 удалось сбить, однако тогда также были зафиксированы попадания в 20 точках.

Еще один масштабный обстрел произошел 8 июля. Тогда на украинские города летели 7 ракет и более 150 БПЛА, среди которых были две ракеты Х-31П, пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и 169 беспилотников.