Новая волна ударных беспилотников атакует Украину

24 ноября 2024, 19:49
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Автор: Анастасия Лукашевская

Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде регионов объявлена воздушная тревога. Враг в очередной раз пытается нанести удары "Шахедами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

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19:51, 24 ноября

Где объявлена тревога

По состоянию на сейчас тревога объявлена в ряде областей.

19:45, 24 ноября

Ситуация с движением дронов

  • БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в направлении Харькова с севера.
  • БПЛА на границе Николаевщины и Херсонщины, курс северо-западный.
  • БПЛА над Запорожьем, курс северо-западный.
19:29, 24 ноября

Угрозу атак ударных БПЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях. Далее, по данным военных, БПЛА с Херсонщины начали движение курсом на Николаевщину.

19:24, 24 ноября

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Харьковской области.
Отмечают, что БПЛА зафиксировали восточнее Харькова, курс юго-западный.