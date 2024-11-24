Новая волна ударных беспилотников атакует Украину
Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде регионов объявлена воздушная тревога. Враг в очередной раз пытается нанести удары "Шахедами".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
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По состоянию на сейчас тревога объявлена в ряде областей. Угрозу атак ударных БПЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях. Далее, по данным военных, БПЛА с Херсонщины начали движение курсом на Николаевщину. Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Харьковской области.
Где объявлена тревога
Ситуация с движением дронов
Отмечают, что БПЛА зафиксировали восточнее Харькова, курс юго-западный.
По состоянию на сейчас тревога объявлена в ряде областей.
Угрозу атак ударных БПЛА объявили в Херсонской и Николаевской областях. Далее, по данным военных, БПЛА с Херсонщины начали движение курсом на Николаевщину.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Харьковской области.