Новая волна ударных беспилотников атакует Украину

Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. В ряде регионов объявлена воздушная тревога. Враг в очередной раз пытается нанести удары "Шахедами".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Смотрите также Удар "Шахедами" по Киевской области: повреждено промышленное предприятие