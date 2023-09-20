Вражеские дроны пытались атаковать Днепропетровщину: ПВО отработало на отлично

Россия регулярно наносит удары по нашему государству беспилотниками. Однако украинская ПВО не дремлет. В частности, она успешно отработала во время атаки дронов по Днепропетровской области.

В среду вечером, 20 сентября, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об успешной работе нашей противовоздушной обороны в регионе. Собственно, были сбиты два российских беспилотника во время воздушной тревоги.

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Сбивание вражеских БПЛА над Днепропетровщиной

Отметим, что к этому причастны защитники неба из Воздушного командования "Восток".

И еще одна новость. На этот раз – отрадная. Сегодня вечером (20 сентября – 24 Канал) защитники из ВзК "Восход" уничтожили вражеские беспилотники. Сбили над областью 2 БПЛА. Спасибо стражам неба,

– написал Лысак.

Обратите внимание! Воздушная тревога в Днепре и области прозвучала около 16:20 и длилась около четырех часов. То есть отбои услышали жители региона около 20:00.

Важно было спуститься в укрытие, поскольку существовала угроза нанесения врагом баллистического удара.

Отметим, что перед этим Лысак информировал об атаке на Никопольщину, Красногригорьевскую общину и город Марганец в Днепропетровской области.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разрушения испытало и нежилое здание.

Кроме того, был поражен энергетический объект и линии электропередач, из-за чего без света осталась тысяча семей.

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Вспомним, что не так давно в Воздушных силах комментировали применение врагом дронов-камикадзе типа "Шахед".

Как отметил спикер Юрий Игнат, очевидно, оккупанты будут в дальнейшем атаковать беспилотниками украинские города.

Если им удастся получить больше дронов, то обстрелов будет больше. В то же время Украине следует наращивать ПВО.