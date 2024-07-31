Одна из самых массированных атак по Киеву: в КГВА рассказали первые детали удара по Киеву

Этой ночью россияне совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Под ударом врага оказалась столица.

Детали атаки по состоянию на утро рассказали в Киевской военной администрации. Отмечают, что оккупанты направили на столицу десятки дронов.

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"Этой ночью россияне совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну! А главной целью агрессора стал Киев. На столицу, на мирный город, враг направил десятки своих беспилотников", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Это 7-я атака по Киеву вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА.

В КГВА уточнили, что воздушная тревога длилась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений.

Уничтожены 30 дронов

Защитники неба уничтожили над Киевом более 30 беспилотников.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников!", – добавили в администрации.

Отмечают, что тип БПЛА и их точное количество обнародуют Воздушные Силы.

Последствия атаки

По данным оперативной сводки, пока в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. В КГВА отметили, что данные предварительные, информация уточняется.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что во время отражения ночной атаки, в Киевской области зафиксировано падение обломков на дом.

"В Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом Здание частично разрушено", – говорится в сообщении.



Обломки дрона упали на дом в Киевской области / Фото ГСЧС

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Враг атаковал повторно

По состоянию на 6:30 в столице объявили повторную воздушную тревогу из-за угрозы атак.

Новая волна вражеских дронов продолжила ночную атаку "Шахедов" на Киев. В Воздушных силах предупредили также об угрозе для Житомирской и Винницкой областей.

Во время второй волны – ни одна из целей не достигла цели. В КГВА сообщили, что во время отражения второй волны атаки, защитники уничтожили еще несколько вражеских беспилотников. С ночи в воздушном пространстве столицы и на подступах сбили более 40 БпЛА.

Заметим, что ночью во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве – об угрозе атак дронами предупредили еще с вечера. Военные сообщали о работе ПВО на подступах к городу, мониторинговые каналы писали о движении десятков беспилотников.