Одна из самых массированных атак по Киеву: в КГВА рассказали первые детали удара по Киеву
Источник:КГВА
Этой ночью россияне совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Под ударом врага оказалась столица.
Детали атаки по состоянию на утро рассказали в Киевской военной администрации. Отмечают, что оккупанты направили на столицу десятки дронов.
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"Этой ночью россияне совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну! А главной целью агрессора стал Киев. На столицу, на мирный город, враг направил десятки своих беспилотников", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.Это 7-я атака по Киеву вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА.
В КГВА уточнили, что воздушная тревога длилась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений.
Уничтожены 30 дронов
Защитники неба уничтожили над Киевом более 30 беспилотников.
"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников!", – добавили в администрации.
Отмечают, что тип БПЛА и их точное количество обнародуют Воздушные Силы.
Последствия атаки
По данным оперативной сводки, пока в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. В КГВА отметили, что данные предварительные, информация уточняется.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что во время отражения ночной атаки, в Киевской области зафиксировано падение обломков на дом.
"В Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом Здание частично разрушено", – говорится в сообщении.
Обломки дрона упали на дом в Киевской области / Фото ГСЧС
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Враг атаковал повторно
По состоянию на 6:30 в столице объявили повторную воздушную тревогу из-за угрозы атак.
Новая волна вражеских дронов продолжила ночную атаку "Шахедов" на Киев. В Воздушных силах предупредили также об угрозе для Житомирской и Винницкой областей.
Во время второй волны – ни одна из целей не достигла цели. В КГВА сообщили, что во время отражения второй волны атаки, защитники уничтожили еще несколько вражеских беспилотников. С ночи в воздушном пространстве столицы и на подступах сбили более 40 БпЛА.
Заметим, что ночью во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу, в Киеве – об угрозе атак дронами предупредили еще с вечера. Военные сообщали о работе ПВО на подступах к городу, мониторинговые каналы писали о движении десятков беспилотников.