То, что говорит Россия, нужно делить на два, – в США отреагировали на "атаку дронов" на Кремль

Россия обвинила Украину в якобы "атаке дронов" на Кремль. На это уже отреагировали в Соединенных Штатах.

В США заявили, что нужно делить на два все то, что говорят в Кремле. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, информирует 24 Канал.

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Что говорят в США об "атаке" Кремля

По словам Блинкена, он видел сообщения об "атаке дронов" на Кремль, однако он не может это подтвердить.

Мы просто не знаем. Я бы воспринимал все, что выходит из Кремля, с очень большой долей скепсиса. Надо делить на два все, что там говорят. Давайте посмотрим на факты… Но Украина имеет право защищать себя, как считает нужным,

– отметил госсекретарь США.

Как оказалось, США все еще собирают факты по поводу вероятного инцидента с "дронами" в Москве. Один из американских чиновников сообщил, что Соединенные Штаты не предупреждали о вероятной "атаке беспилотников" на Кремль.

"Что бы ни произошло, предварительного предупреждения не было", – сказал представитель США, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой американский чиновник отметил, что они все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина якобы "пыталась убить Путина".

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