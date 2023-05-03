То, что говорит Россия, нужно делить на два, – в США отреагировали на "атаку дронов" на Кремль
Россия обвинила Украину в якобы "атаке дронов" на Кремль. На это уже отреагировали в Соединенных Штатах.
В США заявили, что нужно делить на два все то, что говорят в Кремле. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, информирует 24 Канал.
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Что говорят в США об "атаке" Кремля
По словам Блинкена, он видел сообщения об "атаке дронов" на Кремль, однако он не может это подтвердить.
Мы просто не знаем. Я бы воспринимал все, что выходит из Кремля, с очень большой долей скепсиса. Надо делить на два все, что там говорят. Давайте посмотрим на факты… Но Украина имеет право защищать себя, как считает нужным,
– отметил госсекретарь США.
Как оказалось, США все еще собирают факты по поводу вероятного инцидента с "дронами" в Москве. Один из американских чиновников сообщил, что Соединенные Штаты не предупреждали о вероятной "атаке беспилотников" на Кремль.
"Что бы ни произошло, предварительного предупреждения не было", – сказал представитель США, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.
Другой американский чиновник отметил, что они все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина якобы "пыталась убить Путина".
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- 3 мая в пресс-службе Путина заявили, что ночью якобы Украина "пыталась нанести удар по Кремлю".
- В то же время Песков подчеркнул, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников".
- В пресс-службе Путина отметили, что "Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным".
- Жители страны-агрессорки уже в истерике начали комментировать инцидент. Некоторые удивляются, как вообще "беспилотник из Украины" смог долететь до Кремля, а некоторые начали призывать "разбомбить в ответ Банкову".
- Владимир Зеленский отреагировал на абсурдное заявление России. Он отметил, что Украина защищает только собственные города и села на своей территории.