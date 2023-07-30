В России пожаловались на "атаку" 25 дронов в Крыму

Российским захватчикам снова привиделись неизвестные беспилотники 30 июля. Они якобы атаковали временно оккупированный Крым.

Так, 25 беспилотников якобы летели в Крым. Об этом заявили в российском минобороны, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Беспилотники "атаковали" Крым

По словам пропагандистов, ночью 30 июля якобы была совершена террористическая атака 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. И, традиционно, оккупанты обвинили в этом Украину.

В то же время захватчики заявили, что якобы 16 БПЛА были уничтожены ПВО. Еще 9 "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут".

В результате прекращенной террористической атаки пострадавших и разрушений нет,

– пробормотали оккупанты.

"Хлопок" в Крыму: последние новости