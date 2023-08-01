Новый "хлопок" в Москве: появились кадры последствий меткой атаки дронов

В ночь на 1 августа Москву в очередной раз атаковали неизвестные БПЛА. В сети уже появились кадры последствий попадания дронов.

Первые взрывы прогремели около 3 часов ночи. Их услышали жители Одинцовского района Московской области. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Последствия атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы уже заявил, что якобы "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО". Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа.

В российском минобороны заявили, что якобы "украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве, два уничтожены над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории "Москвы-Сити".

Очевидцы сообщали, что была атакована та самая башня "Москвы-Сити" в IQ квартале, что и раньше. Предварительно, был атакован 21 этаж.

По предварительным данным, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" расположено министерство экономического развития России.

Территорию возле атакованной башни уже оцепили, обломки попавшего в башню беспилотника направлены на взрывотехническую экспертизу.

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