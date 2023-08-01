Новый "хлопок" в Москве: появились кадры последствий меткой атаки дронов
В ночь на 1 августа Москву в очередной раз атаковали неизвестные БПЛА. В сети уже появились кадры последствий попадания дронов.
Первые взрывы прогремели около 3 часов ночи. Их услышали жители Одинцовского района Московской области. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Последствия атаки БПЛА на Москву
Мэр Москвы уже заявил, что якобы "несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО". Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа.
В российском минобороны заявили, что якобы "украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Москве, два уничтожены над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории "Москвы-Сити".
Очевидцы сообщали, что была атакована та самая башня "Москвы-Сити" в IQ квартале, что и раньше. Предварительно, был атакован 21 этаж.
По предварительным данным, на 21 этаже башни IQ-квартала "Москва-Сити" расположено министерство экономического развития России.
Территорию возле атакованной башни уже оцепили, обломки попавшего в башню беспилотника направлены на взрывотехническую экспертизу.
Что происходит сейчас в Москве / фото росСМИ
Последствия атаки дронов в Москве: смотрите видео
Атака БПЛА в Москве: что известно
- В одну из башен небоскреба "Москва-Сити" попал дрон – и это уже второе идентичное событие за двое суток. Разница в том, что ночью 1 августа беспилотник попал в другой этаж – чуть повыше.
- 30 июля взрывы в российской столице прогремели около 3:00. В сети сообщалось, что под атакой оказался бизнес-центр "Москва-Сити". Согласно имеющейся информации, прилет произошел в одну из башен.
- Российское минобороны традиционно рассказало басни о "подавлении атаки вражеских беспилотников".
- В минобороны же заявили, что Москву атаковали 3 БпЛА – один избили, а другие – заглушили средствами радиоэлектронной борьбы. А вот попали неизвестные летательные аппараты, по завою российского минобороны, потому, что были "подавлены".
- Атаку на "Москва-Сити" прокомментировал и мэр столицы Сергей Собянин. Он традиционно обвинил в атаке Украину. Также, по его словам, удар беспилотниками "не нанес значительный ущерб".