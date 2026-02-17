Хоть и очень прикрытая ПВО: военный назвал 3 последствия атак дронов на Москву

Москва и область днем 15 февраля ощутили на себе "вкус" атак беспилотниками. В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии якобы 18 дронов в регионе.

Несмотря на то, что россияне отразили атаку и БПЛА, вероятно, не смогли достичь целей, подобные обстрелы имеют для Украины положительные последствия. Подробнее о них рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Смотрите также Россия не способна это предотвратить: как дронам удалось пробиться в Москву и куда целились

Какие главные достижения атаки?

Удары по Москве не очень эффективны с точки зрения вреда, который можно нанести, потому что российская столица плотно прикрыта системами ПВО. Поговаривают, что треть всей российской ПВО сосредоточена вокруг Москвы. Однако хорошо, что туда летят украинские дроны.

Во-первых, Силы обороны обнаруживают позиции ПВО. Во-вторых, заставляем противника сосредотачивать возле Москвы ПВО, которая могло бы прикрывать другие предприятия, заводы, НПЗ и тому подобное. И не менее важный психологический и политический момент, что по столице России тоже прилетает.

К слову, генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Москва имеет сверхмощную систему ПВО, ведь там сосредоточены ключевые стратегические силы РФ. Поэтому даже периодическое ее прорыва Украины является весомым результатом.

Кроме этого, военный добавил, что в Новороссийске, Волгограде, Сочи и на Таманском полуострове, куда также долетают беспилотники, очень важна для Кремля логистика нефти, сжиженного газа, аммиака. Это крайне важные для российской экономики вещи, и нанося удары, Силы обороны оставляют Путина без денег.

А без денег воевать невозможно. Это и наемники, и Северная Корея снаряды не будет бесплатно поставлять. К тому же свою армию надо кормить, одевать, перевозить – на это все надо деньги,

– сказал Сазонов.

Россияне бьют по нашей энергетике, пытаются заморозить украинцев, сделать жизнь в Украине невозможной, вызвать какой-то социальный взрыв. Поэтому Белгород полноценно почувствовал это на себе и губернатор уже не рад так называемой СВО. Даже призывает прекращать "военную операцию", мол, пока у России нет мощной ПВО для защиты, не надо наносить удары по Украине.

Что известно о последних атаках Украины по России?