Резиденция Путина хорошо прикрыта: сможет ли ПВО России защитить всю Москву

Во вторник, 30 мая, Москву и область атаковали неизвестные беспилотники. Несмотря на официальные заявления в России, на видео, которыми делились москвичи, четко видны прилеты. Вряд ли российская ПВО хорошо проделала свою работу. Есть и сомнения в ее эффективности в будущем.

Атака дронами на русские города произвела "незабываемое" впечатление на россиян. Они волнуются из-за повторения подобных инцидентов, и не зря. Противовоздушная оборона России не готова к таким вызовам в будущем. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

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Большую территорию защитить тяжело

По разным данным по Москве и области запущено было от 25 до 30 дронов. В минобороны России, конечно же, заявили о только 8 беспилотников. На видео, которые распространяли сами же россияне, была видна работа зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Однако против беспилотников нужно использовать именно анти-дроновые ружья.

По меньшей мере, потому, что это очень дорого. Россия сбивала беспилотники ценой в несколько десятков тысяч долларов системами, которые стоят несколько сотен тысяч долларов.

Резиденция Путина на Рублевке прикрыта, там не будут жалеть противоракет,

– подчеркнул Илья Пономарев.

Нельзя сказать, что российская ПВО сможет защитить даже саму Москву или область. В частности, через ее обширную территорию. Если даже россияне прикроют западное направление, всю столицу они защитить не смогут.

К слову, беспилотники могут применять для истощения системы ПВО, после чего можно использовать более серьезные дроны с большей боевой нагрузкой.

В России должны привыкать к подобному

В Офисе Президента отрицают прямую причастность Киева к ударам беспилотников по городам России.

Депутат Госдумы Александр Гинштейн заявил, что теперь это новая реальность России и ее необходимо осознать Впрочем, он добавил, что нужно кардинально усилить меры обороны и наконец принимать необходимые законы. Мол, это что-то изменит.

"Это бюрократический ответ, а что им еще делать? Но это даже теоретически невозможно. Даже если они передислоцируют все ПВО с фронта и разместят рядом с Москвой, все равно – эффективность не абсолютна", – отметил политик.

Опять же, очень важную роль играет большая площадь. В частности, при "атаке беспилотников на Кремль" сознательно использовали два направления: западно-южное, где ПВО больше всего, и восточное, где прикрытие минимальное. Однако на двух направлениях никаких препятствий для дронов не было.

Илья Пономарев рассказал, сможет ли Россия защитить Москву и область: смотрите видео

Россияне очень боятся

На россиян утренняя атака имела большой психологическое влияние. Илья Пономарев сравнил этот инцидент со спланированной атакой на Берлин во время Второй мировой войны. Она показала немцам, что война уже переходит на их территории.

Это психологическая "красная линия" в мозгу россиян: война пришла в их столицу. И ее тоже будут бомбить. Хотя боевая часть беспилотников очень невелика, прежде всего был достигнут психологический эффект,

– подчеркнул Пономарев.

Российские пропагандисты также подверглись массовой истерии. В частности, Сергей Мардан жаловался на первую со времен Второй мировой атаку на Москву. В то же время Владимир Соловьев утверждает, что за разгон паники нужно наказывать чуть ли не уголовной ответственностью. Методички, как можно понять, еще не согласованы.

Хотя на федеральных российских каналах сейчас пытаются умалчивать инцидент, в один момент умалчивать все станет невозможно.

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