Атака дронами на російські міста справила "незабутнє" враження на росіян. Вони хвилюються через повторення подібних інцидентів, і не дарма. Протиповітряна оборона Росії не готова до таких викликів в майбутньому. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Велику територію захистити важко

За різними даними по Москві та області запущено було від 25 до 30 дронів. В міноборони Росії, звісно ж, заявили про лише 8 безпілотників. На відео, які поширювали самі ж росіяни, було видно роботу зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". Однак проти безпілотників потрібно використовувати саме антидронові рушниці.

Щонайменше тому, що це дуже дорого. Росія збивала безпілотники ціною в кілька десятків тисяч доларів системами, що коштують кілька сотень тисяч доларів.

Резиденція Путіна на Рубльовці прикрита, там не будуть жаліти протиракет,

– підкреслив Ілля Пономарьов.

Натомість не можна сказати, що російська ППО зможе захистити навіть саму ж Москву чи область. Зокрема, через її велику територію. Якщо навіть росіяни прикриють західний напрямок – усю столицю вони захистити не зможуть.

До слова, безпілотники можуть застосовувати для виснаження системи ППО, після чого можна використовувати серйозніші дрони з більшим бойовим навантаженням.

Важливо! В Офісі Президента заперечують пряму причетність Києва до ударів безпілотників по містах Росії.

В Росії мають звикати до подібного

Депутат Держдуми Алєксандр Гінштейн заявив про те, що тепер це "нова реальність Росії і її потрібно усвідомити". Втім він додав, що потрібно кардинально посилити заходи оборони й нарешті ухвалювати необхідні закони. Мовляв, це щось таки й змінить.

"Це бюрократична відповідь, а що їм ще робити? Але це навіть теоретично неможливо. Навіть якщо вони передислокують усе ППО з фронту і розташують поруч з Москвою, все одно – ефективність ж не абсолютна", – зазначив політик.

Знову ж, дуже важливу роль відіграє велика площа. Зокрема, при "атаці безпілотників на Кремль" свідомо використали два напрямки: західнопівденний, де ППО найбільше, та східний, де прикриття мінімальне. Однак на двох напрямках ніяких перешкод для дронів не було.

Ілля Пономарьов розповів, чи зможе Росія захистити Москву та область: дивіться відео

Росіяни бояться

На росіян ранкова атака мала великий психологічний вплив. Ілля Пономарьов порівняв цей інцидент зі спланованою атакою на Берлін під час Другої світової війни. Вона показала німцям, що війна переходить вже й на їхні території.

Це психологічна "червона лінія" в мозку росіян: війна прийшла в їхню столицю. І її також бомбитимуть. Хоч бойова частина безпілотників дуже невелика, насамперед було досягнуто психологічного ефекту,

– наголосив Пономарьов.

Російські пропагандисти також піддались масовій істерії. Зокрема, Сєргєй Мардан бідкався про першу з часів Другої світової атаку на Москву. Натомість Владімір Соловйов стверджує, що за розганяння паніки потрібно карати мало не кримінальною відповідальністю. Методички, як можна зрозуміти, ще не узгоджені.

Хоч на федеральних російських каналах зараз намагаються замовчувати інцидент, в один момент замовчувати все стане неможливо.

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