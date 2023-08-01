Во всем виноваты украинские бобры, – в NYT проанализировали атаку беспилотников на Москву
Источник:The New York Times
В России все чаще происходят атаки неизвестными беспилотниками. Журналисты проанализировали последние взрывы в Москве и предположили, какие БПЛА могли использовать для ударов.
Следует отметить, что эта теория западных журналистов является лишь предположением, ведь Украина не признавала причастности к ударам БПЛА по Москве. Вместе с тем иногда украинские волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показывают дроны и намекают, что они, возможно, могут "прилететь" к оккупантам.
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Россию могли атаковать "Бобры"
Журналисты западного издания проанализировали видео и фото в сети, на которых россияне показали полет дронов, их обломки, а также проанализировали интервью чиновников, где обсуждался вопрос летательных аппаратов. Так, издание предполагает, что атаковать Россию могли 3 типа БПЛА:
- "Бобер";
- UJ-22 Airborne;
- название третьей модели остается тайной.
Проанализировав информацию из открытых источников, журналисты вместе с экспертами пришли к выводу, что эти модели БПЛА могли преодолеть расстояние в 1000 километров. Кроме того, "Бобер" построен по аэродинамической схеме "утка", поэтому возникает впечатление, будто дрон летит задом вперед. Однако это не так, ведь в этом и особенность строения – в носовой части расположены крылья, а сзади – двигатель. Эксперты также считают, что такая схема построения способствует лучшей работе датчиков, ведь ничего не мешает обзору. Более того, "утка" уменьшает полет против ветра или других природных явлений.
К примеру, журналисты приводят публикацию волонтера Игоря Лаченкова. В декабре 2022 года он открыл сбор на 20 миллионов гривен на БПЛА – якобы "украинский дрон-камикадзе". В мае 2023 года волонтер поблагодарил за собранные средства и опубликовал фотографию, на которой, вероятно, беспилотник "Бобер".
Вероятный беспилотник "Бобер", который показал Лаченков в соцсетях / The New York Times
Кроме того, журналисты также предполагают, что Украина могла наладить изготовление БПЛА под названием UJ-22 Airborne на базе производства "Укрджет". Этот летательный аппарат также дальнего радиуса действия, в открытых источниках обнаруживается информация, что он может летать в течение 6 часов на расстоянии около 800 километров. Как утверждают эксперты западного издания, обломки этого БПЛА также находили в Москве после атак.
Беспилотники, вероятно, могли атаковать Москву / Фото Кабмина с примечаниями The New York Times
О третьем дроне информации почти нет. Журналисты предполагают его наличие только по информации, публикуемой российскими СМИ после атак.
Неизвестные БПЛА атакуют Россию: последние новости
- За последние несколько дней в России стало "тревожно", в частности – в столице. В ночь на 28 июля кремлевские пропагандисты жаловались, что "вражеский летательный аппарат" якобы сбили в нескольких километрах от воинской части. Однако ликвидированный БПЛА в сети не показали.
- Через несколько дней, 30 июля, беспилотники атаковали Москву. Эту атаку пропагандистам скрыть не удалось, ведь россияне сразу начали публиковать все в сети. В результате работы БПЛА была повреждена башня бизнес-центра "Москва-Сити". Как стало известно впоследствии, там находились офисы трех министерств.
- Неизвестные БПЛА 1 августа снова атаковали "Москва-Сити". Правда, на этот раз оккупанты тщательно скрывают последствия атаки, а российские СМИ практически не публикуют информацию об инциденте.