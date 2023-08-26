В России очередная взрывная ночь: оккупанты заорали об "атаке БПЛА" в Подмосковье
В ночь на 26 августа российские пропагандисты снова в истерике закричали, что Московскую область вроде бы "атаковал дрон". Также заявили, что якобы "успешно" отработала "ПеВеО". Интересно, что жители жалуются на мощный столб огня.
Момент якобы "ущерб беспилотника" показали в сети. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Что известно о ночной "атаке" на Россию
Пропагандистские рупоры снова закричали о якобы сбитии беспилотника. В этот раз в Истринском районе Подмосковья.
Мощный взрыв в Подмосковье: смотрите видео
Мэр Москвы уже успел заявить, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений "нет". Впрочем, на месте работают экстренные службы.
Также известно, что оккупанты снова объявляли план "Ковер". Прием и отправку всех рейсов в столичных аэропортах остановили.
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Россияне жалуются на мощный столб огня
Жители юго-востока Москвы жалуются на буквально столб огня, который видели из своих окон около 4 часов утра. В сети уже обнародовали соответствующие кадры.
Столб огня в Москве: смотрите видео
У оккупантов снова пылает / Фото из сети