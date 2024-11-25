Чем на самом деле занимается завод "Тайфун" в Калуге, который атаковали украинские БПЛА

Силы обороны Украины нанесли удар по стратегически важному военному объекту России –заводу "НПО "Тайфун" в Калуге, что на расстоянии более 290 км от украинской границы. Что изготавливали на этом заводе.

"Тайфун" специализируется на производстве систем для береговых ракетных комплексов и корабельных радиолокационных станций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Чем занимается завод "Тайфун"

Завод упоминается как простой производитель радиоэлектронной аппаратуры, однако на самом деле речь идёт о довольно мощном предприятии со штатом в более 2000 человек.

Среди ключевых разработок завода – пункты управления и связи для комплексов "Бал" с ракетами Х-35 и станция разведки "Монолит-Б" для комплекса "Бастион" с ракетами "Оникс". Станция "Монолит-Б" обнаруживает цели на расстоянии до 450 км. Оба комплекса Россия использует для атак по украинским прибрежным городам.

Кроме того, предприятие фигурирует как конечный производитель берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", который позиционируется как лёгкая версия "Бала" и также использует противокорабельные ракеты Х-35. Россия безуспешно позиционировала его как аналог украинского "Нептуна".

Кроме того, "Тайфун" занимается производством корабельных РЛС типа "Позитив" для фрегатов проекта 11356Р "Буревестник", оснащенных ракетами "Калибр", а также участвует в создании широкого спектра компонентов для морского и берегового вооружения.

Напомним, украинские дроны атаковали завод "Тайфун" в Калуге. Несмотря на попытки российской ПВО отразить атаку, дроны достигли своей цели, нанеся повреждения не только самому заводу, но и резервуарам с нефтепродуктами, расположенным рядом.