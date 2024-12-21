В Казани беспилотник мог атаковать военное предприятие: в ЦПД сказали, что это за завод

Россияне сообщают о попадании беспилотника в промышленный объект в Казани. В городе существует Казанский пороховой завод, который является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Согласно информации пресс-службы главы Татарстана, аппарат якобы не достиг своей цели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО.

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Что могло стать целью атаки украинского беспилотника в Казани

В Казани расположен Казанский пороховой завод – один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса.

Это предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и других критически важных компонентов для армии РФ. Завод играет важную роль в обеспечении российских военных боеприпасами и материалами для изготовления ракет, таких как "Калибр" и "Искандер".

Казанский пороховой завод является стратегическим объектом, без которого серийное производство боеприпасов в России было бы невозможным.

Российские же официальные источники сообщают, что дрон цели не достиг.

Напомним, Казань подверглась атаке дронами, что повлекло закрытие аэропортов и эвакуацию школ. Один из дронов влетел в многоэтажку. Позже оказалось, что такой дом не один.