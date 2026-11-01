Более 100 дронов в небе: что именно могло попасть под удар в Кстово

В Нижегородской области 1 ноября в результате атаки дронов было повреждено промышленное предприятие в Кстовском районе. Огонь охватил технологические установки нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает аналитическое сообщество Exilenova+.

Последствия попадания для инфраструктуры

Очаги пожара после попадания возникли в районе технологических установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона или вблизи комплекса 35/11-600.

Речь идет о поражении объекта, принадлежащего компании "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – четвертому по величине нефтеперерабатывающему предприятию в России. Оно занимает 2-е место по объемам производства автомобильного бензина.

По данным OSINT-канала worldmilitares, окончательную картину разрушений производственных мощностей и точные масштабы повреждений удастся установить после появления свежих спутниковых снимков территории предприятия.

Местные власти заявили, что ночью и утром силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более сотни беспилотников над регионом. По предварительной информации, пострадавших нет, однако предприятие понесло значительные разрушения, а оценка нанесенного ущерба пока продолжается.

Из-за атаки и проведения аварийных работ в прилегающих населенных пунктах возникли сбои в работе коммунальных служб. Жителей предупредили о временных перебоях с электроэнергией, а также о снижении температуры в системах отопления и горячего водоснабжения.



Кстово: пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрейкинга гудрона / Exilenova+

Как уже сообщалось на нашем сайте, удары беспилотников регулярно наносят ущерб стратегической инфраструктуре противника.

Напомним, ранее мы писали, что спутниковые снимки зафиксировали пожар на базе систем противовоздушной обороны завода № 75 "Арсенал" в подмосковном Серпухове.