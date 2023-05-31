Боятся повторных атак: россияне жалуются, что не могут защитить аэропорты от дронов
После атаки Москвы неизвестными дронами оккупанты начали беспокоиться о безопасности своих аэропортов. Но проблемы в руководстве России снова дали о себе знать: ФСБ требует установить защиту, а операторы авиаузлов утверждают, что не имеют необходимых разрешений.
Все эти проблемы оккупанты обнаружили после конференции по транспортной безопасности, прошедшей в Москве 24 – 25 мая. О проблемах с установлением защиты от БПЛА в российских авиационных хабах начали писать российские СМИ, передает 24 Канал.
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Почему россияне не могут защитить свои аэропорты
Оказалось, что начать закупку специальных устройств для защиты от БПЛА в российских аэропортах не могут, потому что на это не существует специальных разрешений.
Они (ФСБ и Росгвардия – 24 Канал), в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, которая обязательно подлежит оснащению средствами борьбы от БПЛА. К примеру, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство,
– пожаловался Андрей Клюев, гендиректор российской авиакомпании "Юмирс".
Кроме того, в авиационных хабах не только нет разрешений, но еще и не знают, как именно нужно защищаться от беспилотников, поэтому посылают десятки писем и запросов в соответствующие российские ведомства. Но россияне хоть и боятся повторных атак, а защищать свою инфраструктуру не спешат и придумывают отговорки, как бы этого ни делать.
Директор аэропорта в Пензе заявил, что ждет от руководства рекомендаций и оборудования, ведь обеспечивать системами ПВО аэродром он не собирается. В аэропорту Внуково вообще заявили, что их служба безопасности не занимается противовоздушной обороной, а отвечает только за безопасность на земле.
Атаки беспилотниками Москвы: что известно
- Впервые неизвестные БПЛа "атаковали" Кремль в ночь на 3 мая. Тогда один из неизвестных беспилотников прошел мимо всех систем ПВО столицы России и ударил по одному из куполов Кремля. Россия в инциденте сразу же обвинила Украину, однако в Офисе Президента заявили, что Украина заинтересована только в защите своих территорий, а не нападении на другие.
- Повторилась "атака на Москву" и 30 мая. Тогда несколько БпЛа залетели в один из элитных районов Москвы, Рублевку, и ударили по нескольким жилым зданиям.
- После инцидента, в результате которого, к сожалению, никто не пострадал, Путин заявил, что российская ПВО сработало "удовлетворительно". Также начал вспоминать о "8 лет бомбили Донбасс" и сказал, что Украина провоцирует Россию на "ответные действия". Подоляк уже подтвердил, что Украина к атаке дронами Москвы не причастна.