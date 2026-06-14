Более 200 дронов атаковали Россию: в каких областях сбивали БПЛА и где фиксировали последствия

Ночь на 14 июня оказалась неспокойной для ряда российских регионов. Туда прилетели дроны, в результате чего в некоторых местах были зафиксированы попадания, пожары и повреждения важных промышленных объектов.

Информацию о последствиях атаки собрал 24 Канал.

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Что известно об атаке на Россию 14 июня?

Тревогу из-за угрозы ударов беспилотников объявляли во многих областях. В Вязьме Смоленской области после ночной атаки возник пожар в районе железнодорожного депо. По OSINT-анализу ASTRA, очаг возгорания зафиксирован к северо-востоку от вокзала, примерно в 2,5 километрах от него.



Исследование места атаки / ASTRA

Очевидцы также сообщали о пожаре на нефтяном объекте в Рыбинске Ярославской области. Повреждения получил и химкомбинат "Азот" в Тульской области страны-агрессора.

Кстати, удар по Ярославской области подтвердил и губернатор Михаил Евраев. По его словам, большинство дронов сбили, однако зафиксировано попадание по промышленным объектам по хранению горючего, пожар ликвидируют спецслужбы, пострадавших нет.



Евраев также добавил, что в Ярославле возобновлено движение на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги, проезд в направлении Москвы открыт. Власти предупреждают о возможных обломках дронов и просят не приближаться к ним. При этом угроза БПЛА в регионе сохраняется, сигнал "отбой" еще не объявлялся.

А вот в Лазаревском, Краснодарском крае, воздушной тревоги не объявляли. Однако местные жители снимали столб черного дыма, поднимающийся над городом.

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При этом вражеское Минобороны традиционно отчиталось о якобы "успешном" сбивании 249 украинских дронов. Российская ПВО сбивала БПЛА над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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Местные власти утверждали, что ночью силы ПВО уничтожили 5 беспилотников над Дзержинским, Думиничским, Малоярославецким и Таруским округами, а также в окрестностях Калуги. В Калуге было повреждено остекление двух нежилых зданий.

Также во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область дроны сбивали и в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов,

– заявил губернатор Орловской области.

В то же время, как пишет ASTRA , он не упомянул о пожаре в многоквартирном доме, возникшем в результате атаки БПЛА. Речь идет о 17-этажном жилом доме по адресу: улица Раздольная, 27А. Из опубликованного в чате канала Supernova+ фото следует, что в результате атаки дрона возгорание возникло на 10-м, 12-м и 14-м этажах здания.



Последствия атаки в Орле / ASTRA

Напомним, что накануне, 13 июня, украинские беспилотники нанесли удары по объектам противника на временно оккупированной территории Крыма. Под удар, в частности, попал завод "Титан" в Армянске, который специализируется на производстве диоксида титана для лакокрасочной, пластмассовой, резиновой и бумажной промышленности. Предприятие было одним из крупнейших производителей такой продукции в Восточной Европе.