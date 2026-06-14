Інформацію про наслідки атаки зібрав 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Росію 14 червня?

Тривогу через загрозу ударів безпілотників оголошували в багатьох областях. У Вязьмі Смоленської області після нічної атаки виникла пожежа в районі залізничного депо. За OSINT-аналізом ASTRA, осередок займання зафіксовано на північний схід від вокзалу, приблизно за 2,5 кілометра від нього.



Дослідження місця атаки / ASTRA

Очевидці також повідомляли про пожежу на нафтовому об'єкті в Рибінську Ярославської області. Пошкоджень зазнав і хімкомбінат "Азот" у Тульській області країни-агресорки.

А от у Лазаревському, Краснодарському краї, повітряної тривоги не оголошували. Однак місцеві фільмували стовп чорного диму, що підіймається над містом.

Яка ситуація в Краснодарському краї: дивіться відео

При цьому вороже Міноборони традиційно відзвітувало про нібито "успішне" збиття 249 українських дронів. Російська ППО збивала БпЛА над територією Бєлгородської, Брянської, Курської, Воронезької, Орловської, Тульської, Калузької, Ростовської, Рязанської, Володимирської, Астраханської, Тверської, Ярославської, Костромської областей, Республіки Крим та над акваторією Азовського моря.

Безпілотники завітали до Росії: дивіться відео

Місцева влада стверджувала, що вночі сили ППО знищили 5 безпілотників над Дзержинським, Думиничським, Малоярославецьким і Таруським округами, а також на околицях Калуги. Власне, у Калузі пошкоджено скління двох нежитлових будівель.

Також під час відбиття повітряної атаки на Ростовську область дрони збивали й у Миллерівському, Чертковському та Шолоховському районах.

Постраждалих і пошкоджень немає, на місцях подій працюють співробітники МНС і правоохоронних органів,

– заявив губернатор Орловської області.

Водночас, як пише ASTRA, він не згадав про пожежу в багатоквартирному будинку, що виникла внаслідок атаки БпЛА. Йдеться про 17-поверховий житловий будинок за адресою: вулиця Раздольна, 27А. З опублікованого в чаті каналу Supernova+ фото випливає, що внаслідок атаки дрона займання виникло на 10-му, 12-му та 14-му поверхах будівлі.



Наслідки атаки в Орлі / ASTRA

Нагадаємо, що напередодні, 13 червня, українські безпілотники завдали уражень по об'єктах противника на тимчасово окупованій території Криму. Під удар, зокрема, потрапив завод "Титан" в Армянську, який спеціалізується на виробництві діоксиду титану для лакофарбової, пластмасової, гумової і паперової промисловості. Підприємство було одним із найбільших виробників такої продукції у Східній Європі.