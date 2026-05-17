Не только Москва: в России отчитались о сбитии более 550 БпЛА над 14 регионами России

В ночь на 17 мая в России зафиксировали массированную атаку украинских беспилотников, во время которой ПВО России "сбила" более 500 дронов за одну ночь. Поражения зафиксированы сразу в десятках регионов России и на оккупированных территориях.

Вражеское минобороны заявило, что успешно отразило атаку украинских дронов. В общем сбили по меньшей мере 556 беспилотников.

Что известно об атаке дронов на Россию?

В ночь на 17 мая российская ПВО якобы смогла перехватить и уничтожить 556 украинских БпЛА. По сообщению российского министерства обороны, дроны были "сбиты" над территориями ряда регионов России, а также над оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В перечне регионов, где, по заявлениям российской стороны, фиксировались воздушные цели, упоминаются Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская, Смоленская, Псковская, Липецкая, Тверская и Ростовская области, а также Краснодарский край и Московский регион.

Отдельно отмечается, что часть беспилотников якобы была сбита над временно оккупированным Крымом, а также над морскими акваториями Черного и Азовского морей.

Кстати, в Московской области фиксируют одну из самых масштабных атак. Москву и Подмосковье атаковало более 100 дронов. Взрывы прогремели во многих городах регионе в частности в Зеленограде и Химках. Также известно о прилетах по заводам, есть попадания и в дома.

Россияне настолько не ожидали подобной атаки, что в соцсетях они жалуются о том, как им страшно и не знают куда бежать, чтобы спасти свою жизнь.

Почему украинские удары по России важны для изменения ситуации на фронте?

Украинские удары по территории России постепенно разрушают военную логистику, снижают боевой потенциал оккупационной армии и заставляют Кремль адаптировать стратегию войны. Атаки на склады боеприпасов, нефтебазы, НПЗ и транспортные узлы создают дефицит ресурсов и затрудняют поставки на фронт.

Значительный удар наносят также авиация и системы ПВО России: поражение самолетов, вертолетов и радиолокационных комплексов уменьшает интенсивность обстрелов Украины и ослабляет защиту российского неба. Это заставляет Россию распылять силы, перебрасывать ПВО в тыл и использовать отдаленные аэродромы.

Отдельно такие атаки бьют по экономике и стабильности внутри России, уменьшая доходы от энергетики и усиливая психологическое давление из-за переноса боевых действий на собственную территорию.

К слову, политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что в России усиливается тревога и страх. Масштабные удары украинских дронов по российским НПЗ, в частности в Туапсе уменьшают поступления в российской бюджет и снова показывают то, что российский лидер бессилен.

Что известно о последних атаках на Россию?

В ночь на 15 мая ВСУ нанесли удар по Рязанскому НПЗ, повредив ряд установок переработки, в частности АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и гидроочистки дизельного топлива. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое обеспечивает топливом, в частности, и оккупационные войска.

В тот же день украинские военные атаковали аэродром в Ейске Краснодарского края, где был уничтожен самолет-амфибия Бе-200ПС. По данным спутниковых снимков, несмотря на удар, российская авиация не была полностью эвакуирована, а техническое обслуживание на объекте продолжается.

Кроме того, в ночь на 16 мая в Невинномысске Ставропольского края прогремели взрывы, после чего на территории химического предприятия "Невинномысский Азот" вспыхнул пожар. Все эти удары свидетельствуют о системном поражении ключевых военно-промышленных и логистических объектов в глубоком тылу России.