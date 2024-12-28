Ночью десятки БПЛА атаковали Воронеж и Ростов: за чем могли охотиться дроны

В ночь на 28 декабря страна-агресорка отбивалась от украинских беспилотников. Взрывы слышали в нескольких регионах страны. Наиболее громко было в Воронежской области.

Как заявило под утро минобороны России, ночью было якобы сбито 56 украинских дронов: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области, передает 24 Канал.

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"Хлопок" в России

Около 02:32 губернатор сообщал о работе ПВО и средств РЭБ в пригороде Воронежа и нескольких районах области. В одном из них во время падения обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, в результате чего было задержано движение 12 поездов более чем на три часа.

Как добавляют росСМИ, в Воронеже прозвучало не менее 10 взрывов. На территории АО "Воронежсинтезкаучук" корпорации "Сибур" зафиксировано якобы попадание обломков. Корпорация является частью российского ВПК, в частности занимается производством дронов.

Дрон громко пролетает над Воронежем: смотрите видео

Что касается Ростовской области, то, там, по словам тамошнего губернатора, дроны атаковали в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несвитайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах.

Отметим, что ВСУ еще недавно нанесли мощный удар по Новошахтинскому НПЗ.

На Белгородщине дрон ударил по селу Верхососна. В результате атаки повреждена линия электропередачи – село временно остается без света.

Также есть информация, что из-за атаки дронов утром закрыли аэропорт в Казани.