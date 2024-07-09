Массированная атака на Россию: оккупанты кричат о работе ПВО в нескольких областях

В России в очередной раз заявляют о массированной атаке дронов. В частности, там кричат о сбитых воздушных целях.

Российские телеграм-каналы пишут, что ночью было сбито 38 беспилотников в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях. К слову, месяц назад в Астраханской области уничтожили новейший Су-57, передает 24 Канал.

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Где еще атаковали дроны

Россияне заявляют об атаке не только на Астраханскую область. Кроме этого, там пишут о дронах в:

Белгородской области, где якобы после обстрелов реактивными снарядами и атак БПЛА, за последние сутки погибло 4 человека, 20 ранены. Повреждено около 160 многоэтажек, 100 частных домов и 140 автомобилей.

Ростовской области силы ПВО якобы за ночь уничтожили 21 БПЛА. Пишут также, что в селе Генеральское в результате атаки вспыхнули два трансформатора на подстанции, пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

В Волгоградской области БПЛА якобы атаковали подстанцию в городе Фролово и нефтебазу в Калаче-на-Дону, тушение последней продолжается. Кроме этого, пишут, что в аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и отправления после атаки дронов на регион.

Курской области системы ПВО вроде бы ночью сбили 7 БПЛА самолетного типа. Пишут, что никто не пострадал.

Воронежской области якобы дежурными силами ПВО обнаружено и уничтожено несколько дронов, разрушений и пострадавших нет.

Российские СМИ пишут, что утром массированную атаку БПЛА также отбили на севере Астраханской области, заявляют об уничтожении 5 беспилотников, пострадавших нет. В частности, известно о прилетах в аэропорт Астрахани. В аэропорту сообщили, что вылеты ограничены после атаки дронов на регион.

В ночь на 9 июля в нескольких городах страны-агрессора прогремели взрывы. В частности, громко было в Курске, Воронеже и Ростове. Также есть информация о полете беспилотников в район аэродрома "Морозовск", что в Ростовской области