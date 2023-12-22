Атака дронов на Россию: беспилотники попали в цель, – источники
Украинские беспилотники, которые 22 декабря атаковали российские области, попали в цель. Об этом сообщили 24 Каналу источники в ГУР МО.
Пятница 22 декабря богата хорошими новостями. В частности, на Юге Украина уничтожила сразу три российских истребителя Су-34, среди оккупантов есть погибшие.
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Куда летели дроны
Россию атаковали беспилотники. "Неизвестные дроны" заметили сразу в нескольких областях – Брянской, Ростовской, Калужской и Московской. Теперь же источники 24 Канала в ГУР МО говорят, что все БПЛА попали в цель. Впрочем, куда именно целились беспилотники, не говорят, но уверяют: все "птички" долетели по назначению.
Что известно об атаке по России 22 декабря
В Брянской области дроны якобы атаковали нефтехранилище – об этом писали российские СМИ и телеграм-каналы. Конечно же, оккупанты бодро отчитались, что все сбили, но впоследствии беспилотники заметили в Ростовской области, в частности в Таганроге. Также "сбитые" дроны долетели и до Калуги, где в аэропорту объявили план "Ковёр", и до подмосковного Подольска.
Какое будущее у украинских беспилотников
- Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что Украина произведет миллион дронов. Поэтому на следующий день эксперты начали живо обсуждать, реалистична ли такая цифра и в каких дронах нуждается государство.
- Главный редактор Defense Express Олег Катков считает планы президента реалистичными. По его словам, сейчас производят около 50 тысяч дронов в месяц, поэтому, чтобы дойти до миллиона в год, нужно производить 83 тысяч дронов ежемесячно. Но вручную делать столько БПЛА сложно, поэтому стоит задуматься над "фабрикой дронов" – так будет дешевле и быстрее. Но будет проблема с комплектующими, ведь и Украина, и Россия покупают их в Китае.
- Но, несмотря на очевидную потребность в дронах, не все считают, что FPV изменят ситуацию на фронте. Военный эксперт Петр Черник убежден, что переломают ход войны не дроны. Украине нужны много дальнобойных ракет (хотя бы тысяча ATACMS), современная авиация, в частности F-16, и много систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).