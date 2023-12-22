Атака дронов на Россию: беспилотники попали в цель, – источники

Украинские беспилотники, которые 22 декабря атаковали российские области, попали в цель. Об этом сообщили 24 Каналу источники в ГУР МО.

Пятница 22 декабря богата хорошими новостями. В частности, на Юге Украина уничтожила сразу три российских истребителя Су-34, среди оккупантов есть погибшие.

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Куда летели дроны

Россию атаковали беспилотники. "Неизвестные дроны" заметили сразу в нескольких областях – Брянской, Ростовской, Калужской и Московской. Теперь же источники 24 Канала в ГУР МО говорят, что все БПЛА попали в цель. Впрочем, куда именно целились беспилотники, не говорят, но уверяют: все "птички" долетели по назначению.

Что известно об атаке по России 22 декабря

В Брянской области дроны якобы атаковали нефтехранилище – об этом писали российские СМИ и телеграм-каналы. Конечно же, оккупанты бодро отчитались, что все сбили, но впоследствии беспилотники заметили в Ростовской области, в частности в Таганроге. Также "сбитые" дроны долетели и до Калуги, где в аэропорту объявили план "Ковёр", и до подмосковного Подольска.

Какое будущее у украинских беспилотников