8 марта, 20:32
В Сочи раздаются сильные взрывы, в Темрюке – мощный пожар в районе морского терминала

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Сочи вечером 8 марта раздавались громкие взрывы.
  • Также сильный пожар загорелся в Темрюке.

Вечером 8 марта для Краснодарского края России объявили воздушную тревогу. В нескольких населенных пунктах региона слышали взрывы. Особенно громко было в Сочи.

Угроза беспилотников в течение суток несколько раз нависала над Сочи. Последний раз об опасности для города сообщили после 18:17.

Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?

В 19:03 мэр Сочи Андрей Прошунин написал в соцсети, что в городе работает ПВО.

Отражается атака БПЛА. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности,
– говорится в сообщении российского чиновника.

Отражение атаки дронов на Сочи: смотрите видео

Мощные взрывы над Сочи: смотрите видео

В сети пишут о попадании ракеты ПВО в дом, в результате чего начался пожар.

Пожар после падения обломков ракеты ПВО: смотрите видео

Российские телеграмм-каналы также пишут о падении обломков беспилотников в Анапе, в поселке Ахтырский, в Крымске.

Также после атаки дронов что-то очень сильно горит в Темрюке. Вероятно, в районе морского терминала. РосСМИ тем временем пишут о том, что за "Темрюком снова сильно горит камыш".

Пожар в Темрюке: смотрите видео

Что известно о последних ударах Украины по России?

  • В Краснодарском крае России беспилотники ударили по подстанции "Кубанская", что повлекло за собой пожар. Дроны добрались и до подстанции "Островская", на которой проводили модернизацию.
  • Десятки дронов атаковали оккупированную Абхазию, повредив линию электропередач в селе Очамчирского района, что оставило часть потребителей без света.
  • Ночью 2 марта СБУ и Силы обороны Украины атаковали порт "Новороссийск" с использованием более 200 беспилотников, нанеся значительные разрушения. Атака вывела из строя нефтеналивной терминал, повредила военные корабли, привела к гибели трех и ранению четырнадцати российских моряков Черноморского флота.