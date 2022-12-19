Новая ночная атака России: в Воздушных силах раскрыли подробности нападения "шахидов"
Оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. 16 декабря мы пережили массированную ракетную атаку, а накануне враг использовал против нас дроны-камикадзе. На этот раз россияне запускали БпЛА с другой территории.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты совершили атаку дронами с восточного побережья Азовского моря.
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Хорошая работа всех сил обороны
Он отметил, что территория Украины была атакована около 35 баражирующими боеприпасами Shahed-136 или Shahed-131. Некоторое их количество было уничтожено на восточном направлении, около 10 на южном направлении, остальніе – в Киевской области.
Видим в очередной раз хорошую работу нашей противовоздушной обороны, всех сил обороны. Зенитно-ракетные войска Воздушных сил сбили основное количество дронов,
– подчеркнул он.
Игнат объяснил, поскольку атака происходит ночью, нужно сбивать цели, которые хоть и сильно гудят, но их можно обнаружить только радиолокационными средствами. Именно их имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы такие, как С-300, Бук-М1.
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Возросло количество БпЛА
Спикер рассказал, что также работала украинская авиация и несколько БпЛА были сбиты именно истребителями. Также отработали ПВО Сухопутных войск сил обороны.
Имеем довольно неплохой результат,
– подчеркнул он.
По его мнению, тактика врага неизменна, он как всегда применил БпЛА, но выросло их количество.
"В предыдущую атаку было сбито 13 дронов, а в этот раз имеем 30. Противник наращивает количество, возможно у него появилась новая партия дронов. Она довозится вероятно частично авиационным или морским путем", - отметил Юрий Игнат.
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- Одно время россияне не атаковали города Украины дронами-камикадзе иранского производства. В оперативном командовании "Юг" рассказали, что "шахиды" не могут эффективно себя проявлять в любое время и их аэродинамические свойства существенно зависят от климатических условий. Длительную паузу в российских атаках дронами можно объяснить тем, что оккупанты пытались подстроиться под погодные условия.
- Из-за атаки Киева дронами-камикадзе в столице возникли проблемы с теплом. Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что город приходит в себя от нападения россиян: тепло частично удалось восстановить. Однако без отопления остаются около 3% потребителей.
- Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что последствия ночной атаки на Киевщину дронами-камикадзе достаточно серьезны. В результате нее есть трое пострадавших. Также повреждены частные дома и объекты критической инфраструктуры. Возможны перебои и связи. Три района области отключены от электроснабжения, подключена исключительно критическая инфраструктур.