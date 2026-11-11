Многочисленные повреждения, среди раненых – полицейские: Россия массированно ударила по Житомирщине

Российские войска нанесли серию ударов с помощью беспилотников по пяти громадам Житомирской области. Четыре человека получили ранения, в том числе сотрудники правоохранительных органов, которые фиксировали военные преступления врага.

Как сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, россияне начали наносить удары вечером 10 ноября.

Какие последствия

Под прицелом оккупантов оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры. Попадания зафиксированы в Житомирской, Глыбочицкой, Олевской, Звягельской и Олиевской громадах.

Попадания привели к разрушению гражданских объектов. Повреждены частное предприятие, жилые дома и не менее 20 автомобилей.

Всем четырем пострадавшим медики оказывают помощь. Среди раненых – сотрудники Национальной полиции, которые фиксировали последствия предыдущей атаки и получили ранения в результате повторного удара врага.

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Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69, "Бандероли" и 163 ударных БпЛА разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 144 цели, в том числе 72 реактивных Shahed.

Вечером 10 ноября враг атаковал Чернигов. Вражеский удар пришелся на район Новой Подусовки, где был поврежден общественный транспорт. Поэтому в городе временно не курсируют три автобусных маршрута.