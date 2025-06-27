Там расположен НПЗ: дроны атаковали предприятие под Самарой

В ночь на 27 июня в российском городе Новокуйбышевск прозвучала атака дронов, которую подтвердил местный губернатор. При этом российские власти заявляют, что пострадавших якобы нет, но детали повреждений остаются неизвестными.

Инцидент снова указывает на уязвимость российской промышленной инфраструктуры, в частности объектов топливно-энергетического комплекса. Под удары беспилотников все чаще попадают именно регионы, где сосредоточено нефтеперерабатывающее производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Дроны атаковали предприятие возле НПЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку дронов на Новокуйбышевск в ночь на пятницу. Он утверждает, что беспилотники пытались поразить промышленный объект в Новокуйбышевске. Здесь расположен нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Мощность НПЗ составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год. По словам Федорищева, на месте работают экстренные службы. Информации о раненых или погибших пока нет.

Российские медиа сообщали, что из-за атаки дронов вводили ограничения в местном аэропорту Курумоч. Детали таких ограничений или влияние на авиасообщение власти не уточняют. Это уже не первый случай, когда воздушное движение в регионе останавливают из-за угрозы ударов. Минобороны России заявило об "уничтожении" 39 беспилотников в ночь на 27 июня. Большинство из них якобы сбили над Ростовской и Волгоградской областями.

Напомним, Украина использует дроны для атак на российские военные объекты, говорится и о топливно-энергетических комплексах. Владислав Селезнев отметил, что украинские атаки направлены на уменьшение потенциала врага на территории Украины. Вашингтон, вероятно, хотел избежать украинских ударов по российским объектам, но Россия не придерживается соглашений.