22 ноября, 21:57
В оккупированной части Донетчины исчез свет: регион атаковали дроны

Тимур Еремьянц
  • 22 ноября на оккупированной Донетчине состоялась атака дронов, вероятно, на энергетические объекты.
  • Атаки были зафиксированы в Докучаевске, Старобешево, Шахтерске и Зугрэсе, что привело к исчезновению света в регионе.

Вечером 22 ноября стало известно об атаке дронов на временно оккупированную территорию Донецкой области. Предположительно, под атакой была ТЭС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Что известно об атаке на Донецкую область?

По данным мониторов, вечером 22 ноября в части временно оккупированной Донетчины было громко.

Местные телеграмм-каналы рассказали об атаке дронов в Докучаевске. Там под ударом могла быть подстанция. Также беспилотники летали в Старобешево, там попадание могло быть по энергетическим объектам.

Кроме того, сообщают об атаке дронов на Шахтерск и Зугрэс, вблизи Зуевской ТЭС.

Атаки на объекты оккупантов: где в последнее время было громко?

  • К слову, дроны уже атаковали Зуевскую ТЭС в Зугрэсе 18 ноября. Мониторы указали, что во время атаки под удар попал трансформатор второго котла, добавив, что он выведен из строя.

  • Кроме того, ночью 20 ноября Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вызвав пожар.

  • Также фиксировали удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.