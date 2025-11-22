В оккупированной части Донетчины исчез свет: регион атаковали дроны
- 22 ноября на оккупированной Донетчине состоялась атака дронов, вероятно, на энергетические объекты.
- Атаки были зафиксированы в Докучаевске, Старобешево, Шахтерске и Зугрэсе, что привело к исчезновению света в регионе.
Вечером 22 ноября стало известно об атаке дронов на временно оккупированную территорию Донецкой области. Предположительно, под атакой была ТЭС.
Что известно об атаке на Донецкую область?
По данным мониторов, вечером 22 ноября в части временно оккупированной Донетчины было громко.
Местные телеграмм-каналы рассказали об атаке дронов в Докучаевске. Там под ударом могла быть подстанция. Также беспилотники летали в Старобешево, там попадание могло быть по энергетическим объектам.
Кроме того, сообщают об атаке дронов на Шахтерск и Зугрэс, вблизи Зуевской ТЭС.
Атаки на объекты оккупантов: где в последнее время было громко?
К слову, дроны уже атаковали Зуевскую ТЭС в Зугрэсе 18 ноября. Мониторы указали, что во время атаки под удар попал трансформатор второго котла, добавив, что он выведен из строя.
Кроме того, ночью 20 ноября Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, вызвав пожар.
Также фиксировали удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.