В оккупированной части Донетчины исчез свет: регион атаковали дроны

Вечером 22 ноября стало известно об атаке дронов на временно оккупированную территорию Донецкой области. Предположительно, под атакой была ТЭС.

Что известно об атаке на Донецкую область?

По данным мониторов, вечером 22 ноября в части временно оккупированной Донетчины было громко.

Местные телеграмм-каналы рассказали об атаке дронов в Докучаевске. Там под ударом могла быть подстанция. Также беспилотники летали в Старобешево, там попадание могло быть по энергетическим объектам.

Кроме того, сообщают об атаке дронов на Шахтерск и Зугрэс, вблизи Зуевской ТЭС.

