Такие эксцессы будут случаться и дальше, – ГУР об атаке беспилотников по Москве

Россияне продолжают ныть из-за "хлопков" в Москве. Однако им не стоило ожидать чего-либо другого в своей стране, после того как они начали войну с мирным соседом.

"Хлопки" в глубоком тылу россиян будет напоминать, что война продолжается не только на территории Украины. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Обычные россияне должны понимать, что война пришла не только к украинцам. Войну они принесли и к себе также. Сделал это Путин, отдав приказ вторгнуться в Украину. Но ответственность и на всех, кто молчаливым согласием поддерживает преступления против Украины", – отметил Андрей. Юсов.

"Война – это не где-то далеко"

Россияне жалуются на атаки неизвестных беспилотников в Москве. Власть же дезинформирует народ, мол, уничтожают все цели. Однако фото и видео с места событий вражеской столицы указывают на другое.

Государство, режим и подданные этого режима, объявившие захватническую геноцидную войну против мирного соседа, не должны удивляться, когда какие-либо масштабные события, напрямую связанные с боевыми действиями, происходят на их собственной территории. Это нормально,

– подчеркнул Юсов.

Поэтому Россия, как страна-агрессор, будет ощущать и дальше последствия своих действий на разных уровнях. Представитель ГУР подчеркнул, что России не дадут забыть, что война – это не где-то далеко, но и в их тылу.

Стоит также отметить, что речь идет не обо всем тылу, а именно о секторах, связанных с войной России против Украины. То есть об оборонном и сектор безопасности.

"Совершенно очевидно, с ними и дальше будут случаться вот такие эксцессы-инциденты", – заметил Юсов.

К слову, "Москва-Сити", в который раньше прилетели беспилотники, не просто офисный центр. Там также размещена часть правительственных структур, в том числе из сектора безопасности. То есть, они постоянно участвуют в войне против Украины.

Взрывы в Москве накануне: главное

В ночь на 30 июля пропагандисты заявили, что Москву вроде бы атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы раздались в элитном деловом районе "Москва-Сити". Неудачным для москвичей оказалось и начало нового месяца. Ночью 1 августа минимум один беспилотник прилетел в ту же башню, что и накануне.

Как было сказано, "Москва-Сити" является не обычным офисным центром. Там размещены сразу три российских министерства – минэкономразвития, минцифры, минпромторг. К слову, 30 июля прохожие прямо на улице находили официальную правительственную документацию, вылетевшую из окон из-за ударной волны.

В результате взрывов поврежден фасад здания на уровне 17 – 21 этажей на большой площади.

В то же время во враждебном минобороны заявили, что один дрон якобы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два БпЛА вроде бы подавили средства РЭБ. Они, в свою очередь, якобы упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".

Украина не признавала причастности к ударам беспилотниками по Москве.