Рекордное количество дронов за месяц: Россия выпустила более 2000 БпЛА по Украине

Российские войска запустили по Украине рекордное количество ударных дронов в октябре. Благодаря усилиям украинских воинов большинство вражеских БпЛА обезврежено.

В октябре этого года российские войска активизировали атаки дронами по Украине, запустив более 2000 ударных БпЛА, среди которых были "Shahed" и дроны неизвестных типов. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно об октябрьских атаках дронов

Украинские силы обороны смогли уничтожить 1185 вражеских дронов, 738 беспилотников было потеряно с радаров, а еще 29 вышли за пределы контролируемого воздушного пространства Украины.

В общем, с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БпЛА. Преимущественно вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины,

– передают в Генштабе.

Там также отметили, что профессиональная работа украинских военных позволила остановить множество воздушных угроз, сохранить жизни тысячам украинцев и защитить многочисленные здания и важные объекты государства. Небо над Украиной круглосуточно и тщательно контролируют.

В сентябре оккупанты выпустили более 500 ударных беспилотников.

Сегодня ночью Киевскую область атаковали дроны "Шахед", которые были уничтожены силами ПВО. Обломками повреждены 2 частных дома, но пострадавших нет.