Силы обороны атаковали важные объекты и аэродром "Шахедов": где они – показываем на карте
- Силы обороны Украины атаковали объекты в России, включая аэродром "Приморско-Ахтарск", завод "Электроприбор", Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также базу "Анна нефтепродукт".
- На территории этих объектов зафиксировали многочисленные взрывы и пожары.
В ночь на 2 августа Силы обороны Украины успешно атаковали ряд объектов в России. Под ударом оказались предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, база горюче-смазочных материалов, военный завод "Электроприбор", а также аэродром хранения "Шахедов".
Где расположены эти объекты и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.
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Где расположены объекты, которые были под атакой?
Первой целью дальнобойных БПЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае России. Там были поражены места хранения и запуска "Шахедов", что враг использует для ударов по Украине.
Аэродром в Краснодарском крае расположен примерно в 300 километрах от линии фронта, а от Украины его также отделяет Азовское море.
Аэродром "Приморско-Ахтарск": смотрите на карте
Второй целью дронов стал завод "Электроприбор", расположенный в российском городе Пенза. Это предприятие работает на ВПК страны-агрессора. По данным СБУ, там изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.
Расстояние от завода до границы с Украиной составляет почти 800 километров.
Завод "Электроприбор": смотрите на карте
В ночь на 2 августа Силы обороны также поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора – Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.
Интересно! Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте
Кроме того, этой ночью украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт", что в Воронежской области России.
По словам Генерального штаба ВСУ, На территории этих объектов зафиксировали многочисленные взрывы и пожары.