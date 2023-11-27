"Хлопок", столбы дыма и паника: в Россию посреди ночи пришли дроны

Ночью в России были замечены беспилотники. Оккупанты традиционно обвинили в атаке дронов ВСУ и отчитались о якобы успешной работе ПВО.

Инцидент произошел поздно вечером 26 ноября. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Что сказали местные власти

Пропагандистские медиа Кремля сообщили, что дроны зафиксированы над Смоленской и Орловской областями. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что россияне с помощью РЭБ якобы обезвредили дрон, после чего тот упал в промзоне города Ливны. Он также сообщил об отсутствии пострадавших.

Минобороны государства-террориста отчиталось о якобы уничтожении беспилотника в Смоленской области. Это вроде бы произошло в 23:20 по московскому времени. В ведомстве Сергея Шойгу добавили, что это якобы был "украинский БПЛА самолетного типа".

Как отреагировали россияне

Атака неустановленных беспилотников вызвала панику среди местного населения. Россияне немного почувствовали то, что испытывали украинцы во время террористических атак страны-агрессора.

Соцсетями уже распространяются кадры, сделанные испуганными жителями России. Так, на одном из таких видео очевидец рассказывает, как над его населенным пунктом сбивали дрон.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика на русском!

Испуганный россиянин рассказывает о БПЛА: смотрите видео



На другом видео россиянка показала последствия работы ПВО оккупантов. На кадрах можно увидеть два больших столба дыма за жилыми многоэтажками.

Россияне удивляются визиту неустановленных беспилотников: смотрите видео



Также соцсетями распространяются скриншоты местных телеграм-чатов. На них можно почитать, как россияне рассказывают о вспышках и взрывах, странных громких звуках и дрожащих окнах. Одна женщина призналась, что столкнулась с панической атакой и чуть не свалилась с кровати. Другая россиянка сообщила, что примерно за 20 минут до взрывов ехало немало пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Также местные жители написали, на каких именно улицах были слышны звуки "хлопка".

Россияне жалуются на "хлопок" / Скриншоты из соцсетей

Подобные случаи уже были в России