Во вражеском минобороны заявили об атаке десятков БПЛА на 4 региона России

Ночью Россия находилась под атакой беспилотников. Вероятно, поражение получил нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

В минобороны страны-агрессора заявили, что в ночь на 8 ноября силы ПВО отражали атаку дронов, передает 24 Канал.

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Десятки БПЛА атаковали Россию

Так, в заявлении российского ведомства говорится об уничтожении и перехвате 17 украинских БпЛА из которых: 6 – над территорией Воронежской области; 6 – над территорией Саратовской области; 4 – над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области.

Как отметили губернаторы Брянщины и Воронежчины, разрушений и пострадавших нет.

О другой ситуации доложил глава Саратовской области. Там часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. Известно, что там расположен нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

На месте работают все необходимые экстренные службы.

К слову, 6 ноября дроны впервые атаковали российскую военно-морскую базу в Дагестане. Согласно спутниковым снимкам, в момент атаки в порту Каспийска было много кораблей.