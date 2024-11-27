Дроны атаковали военный аэродром и базирование артполка в Ростовской области

Ночью ряд российских регионов оказался под атакой БПЛА. В частности, очень громко было в Ростовской области.

Так, минобороны страны-агрессора сообщило, что ночью оккупанты якобы уничтожили 22 украинских дрона: 10 БПЛА – над территорией Ростовской области, 7 – над Белгородчиной, 2 – над территорией Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей, передает 24 Канал.

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БПЛА ударили по Ростову

Утром в Ростовской области местные обнаружили обломки беспилотников в населенном пункте Зерноград. В этом городе расположен военный аэродром, на котором базируются вертолеты Ми-8 и Ми-28НМ.

Также удару подвергся хутор Чкалов в Мясниковском районе. Здесь базируется 381 гвардейский артполк.

Пока последствия атаки не известны.

Ростовскую область атаковали дроны: смотрите видео

К слову, утром Крым, как плачутся россияне, находился под массированным комбинированным ударом. Взрывы раздавались в районе аэродромов Саки и Бельбек. Также дым поднялся над военно-морским училищем Нахимова в Севастополе.