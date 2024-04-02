Дроны ударили по промышленной зоне Татарстана: момент мощного взрыва попал на видео
Россия продолжает пожинать плоды войны, которую развязала против Украины. На этот раз дроны атаковали огромную особую экономическую зону возле одного из населенных пунктов Татарстана.
Во вторник утром, 2 апреля, российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники ударили по предприятию "Елаз-Нефтепродукт", которое расположено вблизи города Елабуги. Впоследствии начали появляться новые детали и новые версии того, что произошло, – информирует 24 Канал.
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Дроны атакуют Татарстан
Часть российских пабликов сообщила, что один из беспилотников попал в здание, которое расположено в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Елабужском районе. Собственно, это в 10 километрах от самой Елабуги.
Соответствующий момент попал на видео: видно подлет беспилотного летательного аппарата к объекту, попадание, а затем масштабный взрыв.
Дрон попал по зданию ОЭЗ в районе Елабуги: смотрите видео
Вражеская пропаганда утверждает, что дрон попадал именно в общежитие, расположенное на территории особой экономической зоны, в результате чего пострадали 2 человека (информация по состоянию на 09:00, 2 апреля). Хотя до этого другие телеграм-каналы писали о НПЗ.
В общем ОЭЗ действительно занимает большую территорию – 39 квадратных километров. Для сравнения, площадь украинского Ужгорода составляет 40 километров. На территории зоны расположен не один промышленный объект, в частности завод по производству "Шахедов" иранского образца, а также НПЗ.
Особая экономическая зона "Алабуга": смотрите на карте от Google maps
Вероятно, именно предприятие, которое производит беспилотники, было целью. Россияне утверждают, что оно якобы не пострадало. В то же время они обвиняют в Украине в атаке, а также удивляются, как этот обстрел стал возможным, если "Алабуга" расположена за более 1000 километров по воздушной территории от украинской границы.
Атака БПЛА на промышленную зону возле Елабуги / Фото из телеграм-пабликов
Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что эта операция является делом рук украинской разведки и соответствующему беспилотнику таки удалось поразить завод по сборке "Шахедов" на территории особой экономической зоны "Алабуга".
Анонимный источник указывает, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.Из описанного выше понятно, что по состоянию на утро 2 апреля есть разные версии относительно того, что же произошло в районе Елабуги на территории ОЭЗ. Разнится информация о количестве дронов, и о том, куда они попали. Хотя, очевидно, беспилотников было все же три. Следите за 24 Каналом, чтобы узнавать обновления по ситуации в Татарстане первыми.